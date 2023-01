Le début d'une grande aventure : l'India Engineering Center contribuera à l'avenir des vols commerciaux

Lors du recrutement pour le nouveau centre d'ingénierie de Pratt & Whitney en Inde, l'India Engineering Center (le Centre), un point commun s'est révélé chez les ingénieurs et autres professionnels qui ont choisi d'y travailler. Ils y voyaient l'occasion de se joindre à une grande aventure, celle d'une entreprise qui, tout en développant sa présence dans le pays, s'attaquait à certains des défis les plus complexes du génie aérospatial.

« Le nouveau Centre est un symbole de la croissance et de l'expansion de Pratt & Whitney, mais il offre également aux employés la possibilité de travailler sur de nouveaux projets stimulants, a déclaré Rajashree K Magdoom, directrice principale, Finances. En tant qu'employés de Raytheon Technologies, ils ont l'occasion d'élargir leurs horizons professionnels et de profiter des possibilités qui leur sont offertes. »

Ce centre d'ingénierie ultramoderne a ouvert ses portes en janvier 2023 à Bengaluru. Actuellement, il compte environ 50 employés, et Pratt & Whitney prévoit en embaucher 450 de plus d'ici 2027.

Le travail d'ingénierie portera sur les systèmes aérodynamiques, les systèmes mécaniques et les dispositifs de commande de nombreux moteurs commerciaux de Pratt & Whitney, notamment les turbosoufflantes à réducteur et le PT6. Le travail s'étendra à l'ensemble du cycle de vie des produits - depuis le développement de nouveaux produits jusqu'au soutien sur le terrain et la maintenance.

Si vous aspirez à développer certains des produits d'ingénierie parmi les plus complexes au monde, le Centre est l'endroit où vous devez travailler, selon Gupta Sakala, directeur principal, Science des données, analytique et méthodes. « L'équipe que constitue actuellement le Centre sera formée d'excellents ingénieurs, provenant de cultures diverses et qui développeront des solutions d'ingénierie innovantes pour nos clients du secteur de l'aviation. »

Avec une économie en plein essor et une classe moyenne en progression, l'Inde est un marché important pour Pratt & Whitney et Raytheon Technologies. Le pays aura besoin de plus de 2 300 nouveaux aéronefs - d'une valeur d'environ 330 milliards de dollars - au cours des 20 prochaines années. Une grande partie des travaux se dérouleront à Bengaluru, un centre aérospatial important du pays.

« Grâce à l'héritage de ses entreprises aérospatiales et à son écosystème d'ingénierie en constante évolution, la région de Bengaluru possède un solide bassin de talents. Le Centre offre aux nouveaux employés l'occasion unique de participer à la construction de cet établissement depuis le début », a déclaré Rema Ravindran, directeur général du Centre.

Pour les ingénieurs et les professionnels locaux, se joindre au Centre, c'est aussi donner son soutien à une technologie de pointe qui forgera l'avenir des vols commerciaux.

« L'empreinte numérique de nos produits est en expansion rapide », a déclaré Paul Weedon, vice-président de l'ingénierie chez Pratt & Whitney Canada. Avec une base de talents innovante et agile, l'Inde est l'endroit idéal pour effectuer cet important travail. »

Le Centre sera entièrement intégré aux centres similaires de Pratt & Whitney situés aux États-Unis, au Canada, à Porto Rico et en Pologne. À l'aide de méthodes et d'instruments communs - notamment l'ingénierie Agile et l'ingénierie basée sur des modèles - le réseau permettra de faire progresser des technologies de calibre mondial, comme la turbosoufflante à réducteur et d'autres solutions de propulsion durable de prochaine génération.

« Depuis que je me suis joint à l'entreprise, j'ai rencontré des collègues d'autres centres d'ingénierie et j'ai échangé avec eux, a déclaré Arun Pai Kasturi, directeur principal, Ingénierie logicielle. J'ai été réellement impressionné par leur expertise dans le domaine et par leur culture inclusive. Leur énergie et leur enthousiasme à travailler avec les équipes talentueuses du Centre sont très stimulants. »

« L'équipe du Centre et Pratt & Whitney Canada collaborent déjà et capitalisent sur les connaissances acquises par plus de 200 millions d'heures d'expérience opérationnelle pour faire évoluer les segments des turbopropulseurs régionaux et des petites turbosoufflantes, a déclaré M. Weedon. Cela permet d'améliorer les performances des moteurs, d'augmenter la longévité du moteur sans dépose, de réduire les coûts d'exploitation et de réduire la consommation de carburant. »

L'ouverture du Centre est le plus récent développement lié au soutien de Pratt & Whitney à la croissance de l'aviation en Inde. Ce soutien remonte aux années 1960, lorsque le moteur JT3D de Pratt & Whitney a propulsé le premier Boeing 707 d'Air India. Aujourd'hui, avec plus de 1 500 moteurs et groupes auxiliaires de puissance en service, Pratt & Whitney est très présente en Inde.

Les compagnies aériennes indiennes ont été parmi les premières à adopter le moteur GTF, le seul système de propulsion par engrenage en service à l'heure actuelle qui offre non seulement les meilleurs avantages en matière de développement durable, mais une fiabilité optimale et des coûts d'exploitation exceptionnels. Les moteurs GTF de Pratt & Whitney équipent plus de 180 appareils A320neo et A321neo. Depuis leur mise en service, ils ont permis aux compagnies aériennes indiennes de réaliser plus d'un milliard de dollars d'économies.

Les investissements importants réalisés par Pratt & Whitney et Raytheon Technologies en Inde - un centre de formation client ultramoderne à Hyderabad, un centre de recherche et développement à l'Indian Institute of Science à Bengaluru et l'India Capability Center (ICC) de calibre mondial à Bengaluru - contribueront à renforcer l'écosystème aérospatial du pays. « Outre l'investissement financier de plus de 40 millions de dollars dans le Centre et l'ICC situé dans le même édifice, nous collaborons avec des universités locales et nous investissons dans des entreprises technologiques émergentes afin de renforcer les capacités locales de l'Inde », a déclaré Ashmita Sethi, directeur général de l'UTCIPL.

Ces investissements appuient les objectifs du gouvernement indien de faire progresser l'aérospatiale et la défense en Inde. Pratt & Whitney continue de renforcer sa présence en Inde par le biais de partenariats et d'investissements. L'entreprise collabore avec les principaux fournisseurs indiens du secteur aérospatial, que ce soit en matière d'innovation, de recherche, de chaîne d'approvisionnement ou de soutien.

Le Centre entend également tirer parti de l'action communautaire locale de Pratt & Whitney. En novembre 2022, l'entreprise ouvrira deux laboratoires STIM, un à la Karnataka Public School (Krishnandanagar) et un autre à la Government Model Primary School (Vrushabavathinagar). Ces laboratoires, créés en partenariat avec United Way, offriront des outils pédagogiques et des programmes spécialisés pour enseigner les sciences et les mathématiques expérimentales.

Les employés du Centre favorisent ainsi l'initiation des élèves aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques (STIM) plus tôt dans leur parcours, en particulier dans les secteurs de la société indienne qui, historiquement, ont moins d'opportunités dans ces domaines.

En somme, l'ouverture du Centre réaffirme l'engagement de Pratt & Whitney envers la région et sa volonté de mettre en œuvre des projets novateurs avec les esprits les plus brillants de Bengaluru.

« Avec son riche héritage, Pratt & Whitney est l'une des meilleures entreprises aérospatiales où travailler », a déclaré Mahaveer Padmarajaiah, directeur, Publications techniques, EPLM - et tout premier employé du Centre. Le Centre bénéficie d'une main-d'œuvre diversifiée et d'une excellente culture, en plus d'offrir de nombreuses possibilités d'apprendre des technologies avancées - nous sommes comme une famille où l'on se sent chez soi. »

Note : Le Centre fait partie de l'UTCIPL.