Le nouvel avion de ligne russe utilisera des moteurs nationaux, compte tenu des sanctions - fonctionnaire

L'avion à moyenne portée, également connu sous le nom de MC-21, peut transporter plus de 200 passagers et doit entrer en service cette année. D'abord conçu avec des moteurs de Pratt et Whitney, une unité de Raytheon Technologies, en décembre 2020, l'avion a volé pour la première fois avec des turbofans de fabrication russe.

RIA a cité le vice-premier ministre Yuri Borisov, qui a déclaré que l'avion n'utiliserait désormais que des moteurs PD-14 produits par la United Engine Corporation (UEC), qui, selon lui, devra agrandir ses installations pour augmenter sa production.

L'avion est construit par Irkut Corporation, qui fait partie de United Aircraft Corporation, laquelle, comme l'UEC, est détenue majoritairement par Rostec, le conglomérat d'État russe de l'aérospatiale et de la défense.