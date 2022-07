Raytheon Technologies : Afrijet choisit le programme complet d'entretien de moteur de Pratt & Whitney Canada pour 6 moteurs PW127

FARNBOROUGH, Angleterre, 20 juillet 2022 - Pratt & Whitney Canada, une filiale de Pratt & Whitney, annonce aujourd'hui que Afrijet au Gabon a signé pour un plan de maintenance des coûts garantis (PMCG) de 12 ans pour couvrir les moteurs sur les trois avions ATR 72-600 qui sont en commande. L'un des avions sera propulsé par des moteurs PW127M, alors que les deux autres voleront avec les nouveaux moteurs PW127XT-M.

« Notre PMCG est une solution de gestion des moteurs flexible, à haute valeur, avec un type de paiement "au fur et à mesure" qui aide à sécuriser des coûts d'opération plus bas et simplifie la gestion des opérations de la flotte » dit Irene Makris, Vice-Présidente, Service à la clientèle, Pratt & Whitney Canada. « Adapté pour subvenir aux besoins uniques des opérateurs de flotte et des compagnies aériennes, notre PMCG permet aux clients de se concentrer sur leur corps de métier et d'éliminer les frais généraux et défis logistiques qui viennent avec l'opération d'installations et d'entretien. Il nous fait grand plaisir d'accueillir Afrijet à bord en tant que client précieux. »

« En faisant l'acquisition de ce PMCG, Afrijet fait confiance à Pratt & Whitney Canada pour améliorer de manière significative la prédiction de ses coûts et la gestion de ses flux de trésorerie en lien avec l'entretien des moteurs. Nous croyons que la solution d'entretien développée par le manufacturier est bien adaptée à une compagnie aérienne de notre taille et nous accordons une grande valeur à l'approche personnalisée de Pratt & Whitney par rapport à notre environnement d'opération, » mentionne Marc Gaffajoli, PDG, Afrijet.

Le moteur PW127XT, lancé lors du salon aéronautique de Dubaï en 2021, est la nouvelle norme de l'aviation à turbopropulseur régionale. Le moteur PW127XT offre 40 % plus de temps dans les airs, une réduction de 20 % des coûts d'entretien et consomme 3 % moins de carburant. Globalement, les turbopropulseurs régionaux consomment 40 % moins de carburant et émettent 40 % moins d'émissions de CO 2 que les jets régionaux lors de vols jusqu'à 400 miles nautiques.

Pratt & Whitney est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de l'entretien des moteurs et de groupes auxiliaires de puissance destinés aux avions et hélicoptères. Pour en apprendre plus, visitez www.prattwhitney.com. Pour recevoir directement des communiqués de presse et autres nouvelles, abonnez-vous ici.