Raytheon Technologies : Daher choisit le moteur PT6A-140A de Pratt & Whitney Canada pour propulser son nouveau Kodiak monomoteur à turbopropulseur

Oshkosh, Wisconsin, 25 juillet 2022 - Pratt & Whitney Canada, une filiale de Pratt & Whitney, annonce aujourd'hui que Daher a sélectionné le moteur PT6A-140A pour propulser son nouvel avion utilitaire Kodiak, le Kodiak 900.

« Le choix du moteur PT6A-140A par Daher pour son nouvel avion Kodiak fait état de la fiabilité et la polyvalence de la famille des turbopropulseurs PT6, » mentionne Nicholas Kanellias, vice-président, Aviation Générale, Pratt & Whitney Canada. « Les avions Kodiak se sont fiés aux moteurs éprouvés et fiables PT6A-34 depuis leur entrée en service il y a 15 ans. Le moteur PT6A-140A de 900 SHP offrira une meilleure portée, une montée plus rapide et une plus grande capacité de chargement aux opérateurs dont les missions nécessitent plus de puissance. Le moteur PT6A-140A offre tout cela, tout en parvenant à réduire la consommation spécifique (CS) de carburant de 9 %. »

Le PT6A-140A a été construit pour le marché utilitaire et optimisé pour des conditions difficiles et exigeantes avec une boîte de vitesses toute en aluminium pour une meilleure résistance à la corrosion et les meilleures performances en altitude par temps chaud de sa catégorie. Le moteur PT6A-140A fait partie de la série de nouvelle génération des moteurs PT6A-140 qui totalise déjà plus de 2 millions d'heures en vol.

« Les spécifications de la famille des turbopropulseurs PT6 ont toujours été un argument de vente important pour la première série de Kodiak 100, depuis sont entrée en service, » dit Nicolas Chabbert, président-directeur-général de Kodiak Aircraft et vice-président principal de la division Avions de Daher. « Le moteur PT6A-140A nous permet de propulser le Kodiak à un nouveau niveau de performance avec une capacité de chargement accrue. Nous croyons que le nouveau moteur permettra à nos opérateurs d'augmenter leur productivité, qu'ils soient en mission de transport ou qu'ils gèrent des affaires telles que des sauts en parachute ou du service de taxi par avion.

Il n'y a pas de limite de cycle sur le temps entre les révisions (TER), un point vraiment important pour les missions qui décollent et atterrissent fréquemment et les opérateurs de flotte peuvent profiter d'extensions de TER allant jusqu'à 8 000 heures. Le moteur PT6A-140A a une durée de vie minimale des composantes jusqu'à 50 % plus grande que les autres moteurs de sa catégorie.

« Nous avons une relation de travail à long terme avec Daher et avons collaboré de près avec l'entreprise à travers les années » dit Kanellias. « Nous partageons la détermination au sein de Kodiak et du groupe entier de Daher de construire une industrie de l'aviation plus durable et la réduction de consommation spécifique de carburant de 9 % est une avancée majeure. Nous utilisons aussi les procédés de fabrication les plus récents, des matériaux verts et utilisons des systèmes de combustion qui réduisent les émissions. »

Le moteur PT6A-140A aura les capacités d'utiliser la solution de diagnostic et pronostic FASTMC. La solution FAST capte, analyse et envoie sans fil l'intelligence de données du vol complet à l'opérateur d'avion, quelques minutes seulement après l'arrêt du moteur par le pilote. Cela aide à maximiser la disponibilité de l'avion, optimiser la planification de l'entretien, réduire les coûts d'opération et éviter les délais et annulations.

Reconnue pour sa vaste gamme de puissance, sa fiabilité et ses performances prouvées dans toutes les conditions et environnements de vol, la famille des turbopropulseurs PT6 est dans une classe à part, approchant 435 millions d'heures de vol et se basant sur l'expérience acquise par la flotte entière de Pratt & Whitney Canada qui possède plus de 900 millions d'heures de vol. Le moteur PT6A a reçu 120 améliorations durant les 10 dernières années seulement. Avec plus de 50 000 moteurs produits et plus de 25 000 d'entre eux utilisés en vol, le turbopropulseur PT6 est la référence en fiabilité et est considéré comme le turbopropulseur le plus versatile pour l'aviation générale, ce qui démontre la fiabilité de ses performances pour des avions monomoteur et bimoteur.

Le PT6A est le seul moteur à avoir obtenu le statut des Règles de Vol aux Instruments (IFR) pour les monomoteurs pour des activités à revenu en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

À propos de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de l'entretien des moteurs et de groupes auxiliaires de puissance destinés aux avions et hélicoptères. Pour en apprendre plus, visitez www.prattwhitney.com. Pour recevoir directement des communiqués de presse et autres nouvelles, abonnez-vous ici.