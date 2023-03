Raytheon Technologies : Les nouveaux kits de vol de Pratt & Whitney Canada permet d'accélérer la maintenance des moteurs d'hélicoptère et ainsi d'améliorer la disponibilité technique des appareils

ATLANTA, le 7 mars 2023 - Pratt & Whitney Canada, unité d'affaires de Pratt & Whitney, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un kit de vol, contenant des pièces et outils stratégiques destinés aux moteurs d'hélicoptères, en vue de favoriser la disponibilité technique des appareils et l'autonomie des exploitants. Ce kit est offert aux clients inscrits au programme d'entretien EagleMC (ESPMC) payable à l'heure de Pratt & Whitney Canada.

« Tout comme la trousse de premiers soins, le kit de vol est conservé par le client ou par son centre de maintenance, qui peuvent l'utiliser au besoin pour assurer la disponibilité opérationnelle d'un appareil, explique Christopher (Scott) McElvaine, vice-président, Développement des affaires et Services commerciaux, Pratt & Whitney Canada. Notre programme ESPMC permet déjà de mieux anticiper et de mieux budgétiser les frais d'entretien moteur pour une plus grande tranquillité d'esprit. Notre nouveau kit de vol renforce encore la valeur ajoutée de ce programme. »

Le kit de vol est offert aux clients inscrits au programme ESPMC qui exploitent des appareils équipés des modèles de moteurs suivants : PT6C-67C, PW207C, PW206C, PW206B2 ou B3, et PW207D1 ou D2. C'est une mallette compacte et légère mise à la disposition des clients, qui contient l'ensemble des pièces de moteur et outils nécessaires. Elle comprend des câbles spéciaux, un excitateur d'allumage, du Stabilant 22, des outils destinés à faciliter l'inspection endoscopique des moteurs, des pièces de rechange comme des composants de filtres à carburant et à huile, des anneaux de retenue et des dispositifs d'étanchéité. L'objectif est de pouvoir remettre un hélicoptère en service aussi rapidement et efficacement que possible. En disposant des pièces et des outils appropriés, les clients évitent les retards de livraison des pièces et les problèmes d'expédition et de douane.

« Nous avons proposé ce concept aux clients de nos moteurs de jets d'affaires il y a plusieurs années, indique M. McElvaine. Si l'on en juge par l'accueil favorable qui lui avait alors été réservé, le kit de vol devrait aussi connaître un franc succès auprès des clients de nos moteurs d'hélicoptères. »

Services Hub, nouvelle plateforme de Pratt & Whitney Canada

En octobre 2022, Pratt & Whitney Canada a lancé Services Hub, son nouvel outil numérique en libre-service. Il offre aux clients et aux professionnels une expérience en ligne guidée, afin de leur permettre de trouver rapidement et facilement les produits et services d'entretien les plus adaptés à leur appareil et à leur modèle de moteur. Notre nouvelle trousse de maintenance en piste y sera également proposée.

À propos de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney est un chef de file mondial en conception, en fabrication et en entretien de moteurs d'avion et d'hélicoptère, ainsi que de groupes auxiliaires de puissance. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site Web : www.prattwhitney.com. Si vous souhaitez recevoir directement des communiqués de presse et connaître notre actualité, veuillez-vous abonner ici.