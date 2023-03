Raytheon Technologies : Pratt & Whitney Canada enrichit son portefeuille P&WCSMARTMC en proposant un nouveau programme de pièces neuves pour les réducteurs PT6T-3

ATLANTA (États-Unis), le 7 mars 2023 - Pratt & Whitney Canada (P&WC), unité d'affaires de Pratt & Whitney, a élargi son portefeuille P&WCSMARTMC en ajoutant un nouveau programme de pièces neuves à prix fixe. Ce programme, offert pour plusieurs modèles de moteurs PT6T-3, concerne des pièces d'assemblage neuves importantes qui sont remplacées lors de l'inspection planifiée de l'embrayage du réducteur.

« Notre portefeuille P&WCSMARTMC propose aux clients des solutions efficaces et rentables pour faire voler plus longtemps leurs aéronefs, et donc leurs moteurs. Celui-ci s'inscrit dans nos efforts continus pour appuyer notre clientèle tout au long du cycle de vie des moteurs, affirme Christopher (Scott) McElvaine, vice-président, Développement des affaires et Services commerciaux, Pratt & Whitney Canada. Dans l'ensemble, la flotte de PT6T-3 s'élève à 2 800 moteurs et le programme permet aux clients d'obtenir de pièces d'origine P&WC neuves à prix réduit et garanti pour soutenir leurs activités d'entretien planifié. »

Le programme de pièces pour l'inspection de l'embrayage P&WCSMARTMC des réducteurs PT6T-3 est destiné aux clients qui exploitent des hélicoptères propulsés par des moteurs PT6T-3BE, PT6T-3BG, PT6T-3D, PT6T-3DE et PT6T-3DF TwinPacMC. Les clients qui choisissent ce nouveau programme obtiennent des pièces d'origine P&WC neuves au prix réduit de 100 000 $ US et une garantie complète pour ces pièces. Ils profitent également d'un crédit de 10 000 $ US échangeable lors de la prochaine révision P&WCSMARTMC portant sur le réducteur inscrit à ce programme.

Nouvelle plateforme Services Hub de Pratt & Whitney Canada

En octobre 2022, Pratt & Whitney Canada a lancé sa nouvelle plateforme numérique libre-service appelée Services Hub. Le Services Hub offre une expérience en ligne guidée qui permet aux clients et aux professionnels de l'entretien de trouver rapidement et facilement les produits et services de maintenance appropriés en fonction de l'aéronef et du modèle de moteur. On y trouve la nouvelle solution P&WCSMARTMC et un éventail de solution pour la clientèle du segment des hélicoptères.

À propos de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney est un chef de file mondial en conception, fabrication et entretien de moteurs d'avion et d'hélicoptère, ainsi que de groupes auxiliaires de puissance. Pour en savoir plus, visitez le site www.prattwhitney.com. Pour recevoir directement des communiqués de presse et des nouvelles, veuillez vous abonner ici.