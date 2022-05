Raytheon Technologies : Pratt & Whitney Canada lance le programme d'échange à prix fixe P&WCSMARTMC « zéro heure depuis la révision » pour les moteurs PW615F-A qui équipent les jets Cessna Mustang

GENÈVE, 22 mai 2022- Pratt & Whitney Canada (P&WC), une unité d'entreprise de Pratt & Whitney, a annoncé aujourd'hui avoir officiellement élargi le portefeuille de ses populaires solutions d'entretien, de réparation et de révision P&WCSMARTMC avec une nouvelle offre pour ses moteurs de jets d'affaires. Cet essor s'inscrit dans l'engagement constant de la part de l'entreprise d'offrir des solutions d'entretien souples et avantageuses qui prennent en charge le cycle de vie complet du moteur, avec des possibilités de révision à taux fixe, des alternatives de révision et bien plus. Le nouveau programme d'échange de moteur à prix fixe P&WCSMART « zéro heure depuis la révision » (zéro-TSO) s'applique aux moteurs PW615F-A qui équipent les jets Cessna Mustang.

« C'est la première fois que nous élargissons notre gamme de solutions P&WCSMART aux clients de nos turbosoufflantes », déclare Irene Makris, vice-présidente, Service client, Pratt & Whitney Canada. « Les solutions P&WCSMART offrent des tarifs forfaitaires concurrentiels et des coûts plafonnés pour les travaux importants de maintenance des moteurs, éliminant ainsi l'incertitude liée à la variabilité des prix. Ces solutions attirent de nouveaux clients et plaisent à nos clients réguliers grâce à un meilleur rapport qualité-prix, à l'utilisation de pièces d'équipement d'origine et à un service de premier ordre. »

Le programme d'échange de moteurs P&WCSMART à prix fixe et sans frais pour les moteurs PW615F-A

La nouvelle offre du programme P&WCSMART permet aux clients d'échanger à un prix très avantageux leur moteur PW615F-A existant contre un moteur PW615F-A fraîchement révisé. Grâce à cette option, les clients n'ont pas à louer de moteur ni à effectuer de démontage et d'installation. Cela réduit l'immobilisation à l'atelier à quelques jours seulement - le temps d'installer le moteur de contrepartie 0 -TSO.

« Nous maintenons un dialogue constant avec nos exploitants afin d'élaborer nos solutions de maintenance P&WCSMART », déclare Mme Makris. « Ces solutions nous permettent de répondre rapidement à leurs besoins tout en offrant une valeur ajoutée et des options à chaque étape du cycle de vie du moteur. »

Le programme P&WCSMART a été lancé en 2014 et, parallèlement à cette nouvelle offre de maintenance pour les moteurs de jets d'affaires, il s'est élargi de plus de 30 offres pour les hélicoptères et les avions régionaux équipés de moteurs PT6A et P&WC.

À propos de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney est un leader mondial en matière de conception, de fabrication et d'entretien de moteurs d'avions et d'hélicoptères, ainsi que de groupes auxiliaires de puissance.