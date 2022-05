Raytheon Technologies : Pratt & Whitney Canada lance un service de compensation des émissions de carbone pour les clients de l'aviation générale, en s'associant à JetFly, le plus grand exploitant d'avions Pilatus au monde

GENÈVE, 22 mai 2022 - Pratt & Whitney Canada (P&WC), une unité commerciale de Pratt & Whitney, a annoncé aujourd'hui que Jetfly, spécialiste européen de la propriété partagée des avions, a inscrit toute sa flotte d'avions Pilatus équipés de moteurs PT6A et PT6 E-SeriesMC participant au programme d'entretien Eagle (ESPMC), au Service de compensation des émissions de carbone de P&WC. En compensant l'empreinte carbone des appareils, ce service permet aux opérateurs de participer de manière simple et rentable à la durabilité de l'environnement.

« La décision de JetFly d'inscrire ses moteurs à notre Service de compensation des émissions de carbone souligne l'importance d'étendre notre offre auprès de notre clientèle de l'aviation générale, le principal segment de marché pour notre entreprise », a déclaré Irene Makris, vice-présidente, Service client, Pratt & Whitney Canada. « Pour les clients, notre service de compensation des émissions de carbone est un moyen souple et transparent de compenser l'empreinte carbone de leurs avions. Le service est offert pour tous les jets d'affaires, les hélicoptères et les avions à turbopropulseurs de l'aviation régionale et générale inscrits à notre programme d'entretien Eagle (ESPMC ) ou à notre programme de gestion de flotte. »

Le Service de compensation carbone de P&WC effectue une estimation des émissions de l'avion et les compense avec des crédits de compensation carbone de haute qualité acquis auprès de South Pole, un fournisseur de solutions écologiquement durables reconnu mondialement. Le Service de compensation des émissions de carbone soutient des projets économiques qui sont bénéfiques à l'environnement et aux communautés locales comme les projets d'accès à l'eau potable, d'énergies renouvelables et de conservation des forêts.

« Pour JetFly et ses clients, la responsabilité environnementale est importante. Le service de compensation carbone est un moyen simple et élégant de compenser les émissions de nos vols », a déclaré Cédric Lescop, directeur général de JetFly. « Il s'inscrit également dans la lignée de nos objectifs de durabilité. C'est l'une des raisons qui expliquent notre utilisation d'avions propulsés par des moteurs PT6A et PT6 E-SeriesMC - ces moteurs sont fiables et économes en carburant. Nous sommes également de fervents partisans du programme ESP, qui nous permet de planifier et de gérer avec précision nos coûts de maintenance, tout en nous assurant d'une plus grande durabilité. »

« Pratt & Whitney s'est depuis longtemps engagée à offrir à ses clients des produits et services respectueux de l'environnement », a déclaré Mme Makris. « Nous menons plusieurs initiatives en matière de durabilité, qu'il s'agisse d'être parmi les premiers à certifier nos moteurs pour l'utilisation de carburants durables ou de chercher à minimiser l'impact environnemental de nos activités et de nos moteurs pendant tout leur cycle de vie. »

À propos de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney est un leader mondial en matière de conception, de fabrication et d'entretien de moteurs d'avions et d'hélicoptères, ainsi que de groupes auxiliaires de puissance. Pour en savoir plus, visitez le site www.prattwhitney.com. Pour recevoir directement nos communiqués de presse et d'autres nouvelles, veuillez vous inscrire ici.