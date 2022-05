Raytheon Technologies : Pratt & Whitney Canada lance une série de vidéos sur la technologie du moteur PT6E-67XP afin d'en simplifier l'exploitation et la maintenance par ses clients

Genève, le 22 mai 2022- Pratt & Whitney Canada, une unité d'entreprise de Pratt & Whitney, a lancé une nouvelle série de vidéos destinée à ses clients du PT6E-67XP. Ces vidéos expliquent comment profiter pleinement du moteur PT6E-67XP grâce à sa connectivité numérique, son intelligence intégrée et ses puissantes capacités de diagnostic/pronostic.

« Cette série de vidéos aidera les clients à découvrir le moteur PT6E-67XP et à profiter pleinement de sa technologie de pointe, déclare Nicholas Kanellias, vice-président, Aviation générale, chez Pratt & Whitney Canada. Parallèlement à l'application de collecte et de transmission des données (DCTU), qui peut être téléchargée sur l'App Store d'Apple iOs, ces vidéos confirment notre volonté de répondre aux besoins de nos clients en leur offrant des solutions novatrices pour gérer plus efficacement leurs moteurs. »

Le moteur PT6E-67XP équipe l'avion Pilatus PC-12 NGX, entré en service en 2020. Les trois vidéos présentent différents aspects de l'utilisation du moteur PT6E-67XP que les pilotes-propriétaires, les directeurs de l'entretien et les techniciens du Pilatus PC-12 NGX peuvent expérimenter.

Faciliter le vol grâce à des commandes intuitives

Aujourd'hui en service dans le monde entier, le PT6E-67XP est le moteur initial de la famille de moteurs PT6 E-SeriesMC de Pratt & Whitney Canada. Il est doté d'un système intégré de commande électronique de moteur et d'hélice à deux canaux - le premier du genre sur le marché des turbopropulseurs destinés à l'aviation générale.

Il en résulte une façon plus intuitive de voler et des opérations simplifiées pour le pilote. La première vidéo montre comment le levier unique à commande numérique simplifie le fonctionnement du moteur et permet une régulation précise de l'accélérateur.

Visionnez la vidéo sur l'expérience de vol ici.

Soutien au dépannage avec un service de premier ordre

Le PT6E-67XP est connecté numériquement à un système de collecte et de transmission des données (DCTU) qui assure, peu après l'atterrissage, la transmission sans fil et l'analyse des données concernant les paramètres de base du moteur. Les données sont examinées et analysées par des experts de l'équipe de soutien préventif* de Pratt & Whitney Canada, qui effectue une mise à jour pour le directeur de l'entretien et, au besoin, recommande des mesures comme le remplacement préventif de pièces.

Visionnez la vidéo sur le soutien au dépannage ici.

Faciliter la maintenance grâce à la connectivité numérique

Maintenant disponible en téléchargement sur l'App Store d'Apple iOS, l'application DCTU communique par transmission sans fil avec le matériel informatique DCTU des moteurs PT6 E-SeriesMC dans le but d'effectuer des actions de maintenance.

Principalement utilisée par les techniciens, l'appli DCTU permet, entre autres choses, de visualiser aisément une foule de paramètres, d'événements, de dépassements et de défauts, de récupérer des données de diagnostic, de surveiller l'état du moteur, d'effectuer des diagnostics en direct et des essais de transmissions ou de remplacer des modules à l'aide de la lecture de codes-barres.

Visionnez la vidéo sur la connectivité numérique ici.

Les exploitants de PT6E-67XP dans le monde entier bénéficient également du soutien des établissements d'entretien désignés ou appartenant à Pratt & Whitney Canada, d'une équipe de représentants sur place présente sur six continents et d'un Centre Priorité clients ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui offre une assistance rapide et des consultations techniques parmi les plus avancées sur le marché de l'aviation générale.

*Services préventifs offerts dans le cadre du programme d'entretien EagleMC (ESP MC) Platine pour le moteur PT6E-67XP.

À propos de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney est un leader mondial en matière de conception, de fabrication et d'entretien de moteurs d'avions et d'hélicoptères, ainsi que de groupes auxiliaires de puissance. Pour en savoir plus, visitez le site www.prattwhitney.com. Pour recevoir directement nos communiqués de presse et d'autres nouvelles, veuillez vous inscrire ici.