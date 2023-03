Raytheon Technologies : The Helicopter Company and Jet Company signe avec Pratt & Whitney un programme d'entretien moteur à long terme pour ses 21 hélicoptères AW139

ATLANTA, le 8 mars 2023 - Pratt & Whitney Canada, unité d'affaires de Pratt & Whitney, vient d'annoncer la signature d'un programme de gestion de flotte™ (FMPMC) avec The Helicopter Company and Jet Company (THC), premier et seul exploitant d'hélicoptères commerciaux du Royaume d'Arabie saoudite. Cette entente avec THC concerne les 42 moteurs qui équipent sa flotte de 21 hélicoptères AW139 de Leonardo.

« Nous sommes ravis de renforcer encore notre remarquable collaboration avec THC et de participer à l'essor de l'industrie des hélicoptères dans le Royaume d'Arabie saoudite, se réjouit Irene Makris, vice-présidente, Service client, Pratt & Whitney Canada. Ce programme, conçu pour répondre aux besoins opérationnels de THC et adapter aux missions réalisées par ses appareils, aidera l'entreprise à maximiser la valeur de ses actifs moteurs et à accroître le temps d'exploitation sans dépose. »

Le programme FMPMC de P&WC offre aux adhérents une importante valeur ajoutée. Cette solution d'entretien des moteurs d'une grande souplesse contribue en effet à réduire les coûts d'exploitation, tout en simplifiant la gestion des activités de la flotte. Conçu sur mesure pour répondre aux besoins particuliers des exploitants de flotte et des compagnies aériennes, FMPMC permet aux clients de se concentrer sur leurs activités principales et de se dispenser des contraintes et défis liés à l'exploitation d'un centre d'entretien. Dans le cadre de ce programme, c'est une équipe compétente nommée par Pratt & Whitney qui est chargée de gérer la flotte des clients, en vue d'optimiser le rendement de leurs investissements et de garantir leur satisfaction et leur tranquillité d'esprit.

« Nous offrons des services héliportés hors pair à nos clients et les accompagnons dans un large éventail de missions. La disponibilité technique de nos appareils constitue donc un enjeu majeur, tant pour le bon déroulement de nos activités que notre clientèle, indique le capitaine Arnaud Martinez, chef de la direction de The Helicopter Company. THC met un point d'honneur à assurer un entretien optimal de ses hélicoptères. Nous nous réjouissons donc de cette entente, qui nous permettra de nous concentrer sur nos activités et sur l'expérience de notre clientèle. Parallèlement, c'est Pratt & Whitney Canada qui se consacrera à l'entretien de nos moteurs et aux tâches de planification et de logistique. »

« Nous connaissons nos produits mieux que quiconque. La gamme de moteurs extrêmement diversifiée de Pratt & Whitney Canada a d'ailleurs franchi la barre du milliard d'heures de vol. Nous sommes donc à même de concevoir des programmes de gestion de flotte sur mesure, parfaitement adaptés aux besoins de nos clients, explique Irene Makris. Notre programme FMPMC aide les exploitants à optimiser la rentabilité et l'efficacité de leurs activités grâce à la mise en place d'un environnement d'entretien planifié. L'objectif est que leurs appareils soient prêts à voler en tout temps et en tout lieu. »

