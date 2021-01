Raytheon Technologies fait mieux que prévu au 4e trimestre malgré la pandémie

New York (awp/afp) - Le groupe de défense et d'aéronautique Raytheon Technologies, issu de la fusion en début d'année de Raytheon et d'United Technologies, a dépassé les attentes au quatrième trimestre malgré des ventes affectées par la pandémie.

L'entreprise a dégagé un bénéfice net de 135 millions de dollars d'octobre à décembre.

Sur la même période en 2019, Raytheon Technologies avait enregistré un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars mais les comparaisons sont compliquées du fait de la fusion et d'une comptabilisation ajustée.

Le groupe a par ailleurs enregistré dans ses comptes plusieurs charges sur le trimestre, liées aux amortissements, à l'ajustement de certains contrats au Moyen-Orient, aux conséquences de la pandémie sur ses activités et à des restructurations.

Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, la mesure préférée des investisseurs de Wall Street, le bénéfice s'est élevé à 74 cents, soit légèrement au-dessus des 70 cents prévus par les analystes.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est de son côté affiché à 16,4 milliards de dollars, dépassant là aussi les attentes (16,2 milliards).

Les ventes de la division Collins Aerospace (avionique, systèmes d'informations, etc.) tout comme celles du motoriste Pratt and Whitney ont particulièrement pâti de la chute brutale du trafic aérien, reculant de respectivement 32% et 21% sur la période.

Son carnet de commandes fin 2020 s'élevait à 150,1 milliards de dollars, dont 82,8 milliards pour l'aéronautique civile et 67,3 milliards pour la défense.

Le titre de Raytheon Technologies montait de 2,8% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse.

Les prévisions du groupe pour 2021 sont mitigées.

L'entreprise s'attend à des ventes comprises entre 63,4 et 65,4 milliards de dollars, contre 67,3 milliards attendus par les analystes.

Elle anticipe par ailleurs un bénéfice ajusté par action compris entre 3,40 et 3,70 dollars là où les analystes s'attendaient à 3,46 dollars.

Raytheon Technologies a aussi souligné son intention de racheter pour 1,5 milliard de dollars d'action en 2021.

afp/rp