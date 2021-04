Raytheon Technologies mise sur la reprise de l'aviation commerciale

New York (awp/afp) - L'entreprise Raytheon Technologies a relevé ses prévisions annuelles mardi, misant sur une reprise de l'aviation commerciale, durement touchée depuis le début de la pandémie, et se reposant sur la solidité de ses activités de défense.

"Raytheon Technologies a produit de solides résultats au premier trimestre avec des ventes, un bénéfice par action ajusté et un flux de trésorerie disponible supérieurs à nos attentes initiales, nous donnant la confiance nécessaire pour relever le bas de nos prévisions", a indiqué dans un communiqué son directeur général Greg Hayes.

L'entreprise a aussi dégagé des économies plus importantes que prévu du rapprochement, finalisé en 2020, entre Raytheon et United Technologies.

"Grâce à notre solide carnet de commandes dans le secteur de la défense et à la reprise continue du transport aérien commercial, nous sommes bien placés pour générer une croissance rentable et des revenus suffisant à dégager une valeur significative pour les actionnaires", a affirmé M. Hayes.

Raytheon Technologies s'attend désormais à un chiffre d'affaires d'au moins 63,9 milliards de dollars (contre 63,4 milliards auparavant) et à un bénéfice par action d'au moins 3,50 dollars (contre 3,40 dollars).

Il prévoit aussi d'augmenter son programme de rachat d'actions de 1,5 milliard à 2 milliards de dollars.

Le titre prenait 1,3% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est affiché à 15,25 milliards de dollars, ce qui est un peu moins qu'anticipé par les analystes (15,36 milliards).

Les comparaisons avec la même période en 2020 sont difficiles en raison de la fusion.

Mais les divisions Collins Aerospace (avionique, systèmes d'informations, etc.) et Pratt and Whitney (moteurs d'avions) ont pâti de la chute brutale du trafic aérien et, par ricochet, des commandes d'avions.

Les revenus tirés de ces divisions ont reculé de respectivement 32% et 25%.

Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice net de 753 millions de dollars.

Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, il s'est affiché à 90 cents, soit un peu au-dessus des 88 cents attendus par les analystes.

Le groupe a par ailleurs annoncé lundi soir que l'actuel président du conseil d'administration, Thomas Kennedy, se retirerait de cette fonction au 1er juin.

Le directeur général, M. Hayes, assumera alors ce poste et deviendra PDG.

afp/rp