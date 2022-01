Raytheon Technologies recule à Wall Street après des prévisions décevantes

New York (awp/afp) - L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense Raytheon Technologies reculait à Wall Street mardi après avoir fait part de résultats mitigés pour 2021 et de prévisions décevantes pour l'année en cours.

Le groupe, issu du rapprochement en 2020 de Raytheon et United Technologies, s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 68,5 et 69,5 milliards de dollars cette année (entre 60,4 et 63,8 milliards de francs suisses) et à un bénéfice par action entre 4,60 et 4,80 dollars (entre 4,23 et 4,41 francs suisses).

Les analystes anticipaient un chiffre d'affaires de 70,08 milliards et un bénéfice par action de 4,96 dollars.

L'action reculait de 3,5% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 4% pour atteindre 17 milliards de dollars, ce qui est un peu moins qu'attendu par les analystes (17,26 milliards).

Les branches Collins Aerospace (avionique, systèmes d'informations, etc.) et Pratt and Whitney (moteurs d'avions), qui avaient pâti au début de la pandémie de la chute brutale du trafic aérien, ont continué à se redresser avec des ventes en hausse de respectivement 13% et 15%.

La division dédiée aux technologies de communication, de cybersécurité et à l'espace a vu ses ventes reculer de 2% tandis que les ventes de la division consacrée aux missiles et à la défense ont baissé de 8%.

Le bénéfice net du groupe a été multiplié par cinq sur la période, à 686 millions de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'est affiché à 1,08 dollar, soit plus que les 1,02 dollar attendu par les analystes.

Sur l'ensemble de l'année 2021, le chiffre d'affaires a progressé de 14% à 64,4 milliards de dollars et le groupe a dégagé un bénéfice net de 3,9 milliards de dollars, contre une perte de 3,5 milliards l'année précédente. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice de Raytheon Technologies s'est affiché à 4,27 dollars par action, au-dessus des 4,21 dollars escomptés par les analystes.

afp/rq