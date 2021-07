Raytheon, encouragé par le rebond de l'aviation, relève ses prévisions

New York (awp/afp) - L'entreprise américaine Raytheon Technologies, conforté par la solidité de ses activités dans la défense et encouragée par la reprise du secteur de l'aviation commerciale, a de nouveau relevé ses prévisions annuelles mardi.

Le groupe avait déjà révisé à la hausse ses anticipations pour 2021 à l'issue du premier trimestre.

D'avril à juin, ses résultats ont été "tirés par la croissance des activités de défense et (sa) capacité à capitaliser sur la reprise de l'aviation commerciale", a estimé dans un communiqué son PDG Greg Hayes.

Le groupe, issu du rapprochement en 2020 Raytheon et United Technologies, se dit suffisamment "confiant" pour prévoir désormais un bénéfice par action compris entre 3,95 et 4 dollars sur l'ensemble de l'année (contre 3,50 à 3,70 dollars auparavant), et pour relever le bas de sa fourchette de prévisions de ventes, de 63,9 milliards à 64,4 milliards de dollars.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 13% pour s'afficher à 15,88 milliards de dollars, ce qui est un peu plus qu'anticipé par les analystes (15,83 milliards).

Les divisions Collins Aerospace (avionique, systèmes d'informations, etc.) et Pratt and Whitney (moteurs d'avions), qui avaient pâti de la chute brutale du trafic aérien au début de la pandémie, ont vu leur ventes repartir à la hausse: de respectivement 8% et 23%.

La division consacrée aux technologies de communication, de cybersécurité et à l'espace a vu ses ventes augmenter de 12%. Celles consacrée aux missiles et à la défense de 14%.

L'entreprise est repassé dans le vert sur la période, dégageant un bénéfice net de 1,03 milliard de dollars contre une perte nette de 3,84 milliards un an plus tôt.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, le bénéfice s'est affiché à 1,03 dollar, soit au-dessus des 93 cents attendus par les analystes.

Le titre prenait plus de 3% dans les premiers échanges de la séance à la Bourse de New York.

afp/rp