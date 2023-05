Zenova signe une commande ; Seeing Machines signe un accord avec Raytheon

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Zenova Group PLC - fournisseur de produits de sécurité incendie et d'isolation thermique basé dans l'Essex - passe une commande de 800 000 GBP auprès de son sous-distributeur pour l'Espagne et l'Allemagne, Clastrom, pour un premier lot de 40 000 unités de son extincteur aérosol FX500. La première livraison de 10 000 unités sera effectuée d'ici le 15 juillet. Il note que la stratégie de nomination de sous-distributeurs "a fait ses preuves". Le directeur général, Tony Crawley, déclare : "Suite à la production au Royaume-Uni, il est très encourageant de constater que notre sous-distributeur a commandé en quantité pour ses clients en Allemagne et vend désormais nos produits dans cette région avec une commande confirmée de 40 000 unités devant être livrées avant la fin de 2023. Cela indique clairement que notre produit de qualité est reconnu et que la nécessité d'un tel produit pour améliorer la sécurité incendie est avérée. Nous prévoyons d'augmenter la production et les ventes par l'intermédiaire de notre réseau de sous-distributeurs en pleine expansion, tout en développant la marque Zenova à l'échelle internationale avec ses produits de qualité testés."

----------

Seeing Machines Ltd - Société de technologie avancée de vision par ordinateur - Signature d'un accord exclusif avec Collins Aerospace, propriété de Raytheon Technologies, pour développer des solutions de suivi oculaire basées sur l'intelligence artificielle pour l'industrie aéronautique. Collins versera 3 millions de dollars, auxquels s'ajouteront 7 millions de dollars au cours des deux années suivantes. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la collaboration actuelle entre les deux entreprises.

----------

Mkango Resources Ltd - société d'exploration et de développement minier basée à Vancouver - déclare qu'elle augmentera sa participation dans HyProMag Ltd de 42% à 100% pour une contrepartie en espèces et en actions. Elle ajoute qu'elle paiera 1 million de livres sterling en espèces et émettra 9,7 millions de nouvelles actions, équivalant à 1 million de livres sterling. Elle précise qu'un montant supplémentaire de 3 millions de livres sterling pourrait être versé en quatre tranches, à condition que HyProMag atteigne certaines étapes de production au cours de la période allant jusqu'au 30 juin 2026. Le directeur général, William Dawes, a déclaré : "Depuis l'acquisition de notre participation initiale dans HyProMag en 2020, nous avons vu l'entreprise se renforcer, en réduisant les risques et en développant la technologie brevetée de recyclage des aimants en terres rares HPMS, en renforçant l'équipe et en développant d'autres partenariats industriels, le tout dans un contexte d'intérêt croissant pour le recyclage et les chaînes d'approvisionnement durables en terres rares. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'HyProMag et de continuer à soutenir la croissance de l'entreprise".

----------

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.