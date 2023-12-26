* BRISTOL MYERS SQUIBB AJOUTE UNE PLATEFORME RADIOPHARMACEUTIQUE DE PREMIER PLAN AVEC L'ACQUISITION DE RAYZEBIO
* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO : TRANSACTION PROPOSÉE À 62,50 $ PAR ACTION EN ESPÈCES, POUR UNE VALEUR TOTALE DES CAPITAUX PROPRES D'ENVIRON 4,1 MILLIARDS DE DOLLARS
* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO : PROPOSITION D'ACCORD POUR UN MONTANT DE 3,6 MILLIARDS DE DOLLARS, DÉDUCTION FAITE DES LIQUIDITÉS ESTIMÉES ACQUISES
* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO : LA TRANSACTION DEVRAIT AVOIR UN EFFET DILUTIF D'ENVIRON 0,13 $ SUR LE BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION NON CONFORME AUX NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES EN 2024.
* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RAYZEBIO RECOMMANDE À L'UNANIMITÉ AUX ACTIONNAIRES DE RAYZEBIO D'APPORTER LEURS ACTIONS À L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO : PRÉVOIT DE FINANCER L'ACQUISITION PAR L'ÉMISSION DE NOUVEAUX EMPRUNTS Source textuelle pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :