RayzeBio, Inc. est une société thérapeutique radiopharmaceutique à intégration verticale. La société se concentre sur la création d'une franchise pour le récepteur de la somatostatine de type 2 (SSTR2). Le candidat-médicament de la société, RYZ101, est conçu pour délivrer un radio-isotope à particules alpha très puissant, l'Actinium 225 (Ac225), aux tumeurs surexprimant le SSTR2. RYZ101 est composé de DOTATATE, un liant peptidique, et d'un chélateur, liés à Ac225, un radio-isotope à particules alpha. En plus de sa franchise SSTR2, la société a découvert un peptide qui se lie sélectivement à Glypican-3 (GPC3), une protéine oncofœtale sélectivement surexprimée dans le carcinome hépatocellulaire (HCC) ainsi que dans d'autres cancers. La société est engagée dans un essai clinique de phase III de RYZ101 pour le traitement des tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (GEP-NET) chez des patients dont le cancer a progressé après un traitement par Lu177.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale