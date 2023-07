RB GLOBAL, INC. : Opinion positive de National Bank Financial

RB Global, Inc, anciennement Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated, est une société basée au Canada qui propose une place de marché omnicanale pour des informations à valeur ajoutée, des services et des solutions de transaction pour les acheteurs et les vendeurs d'actifs commerciaux et de véhicules dans le monde entier. Grâce à ses sites de vente aux enchères dans environ 14 pays et à sa plateforme numérique, l'entreprise sert des clients dans plus de 170 pays dans diverses catégories d'actifs, notamment l'automobile, le transport commercial, la construction, les surplus gouvernementaux, le levage et la manutention, l'énergie, l'exploitation minière et l'agriculture. Ses marques de place de marché comprennent Ritchie Bros, un commissaire-priseur d'actifs commerciaux et de véhicules proposant des enchères en ligne, et IAA, une place de marché numérique mondiale mettant en relation les acheteurs et les vendeurs de véhicules. Son portefeuille de marques comprend également Rouse Services, SmartEquip, Xcira et Veritread. Rouse Services fournit un système complet de gestion des actifs de bout en bout, de renseignements fondés sur des données et d'analyse comparative des performances.