RB Global, Inc. est une place de marché omnicanale qui fournit des informations, des services et des solutions de transaction à valeur ajoutée aux acheteurs et aux vendeurs d'actifs commerciaux et de véhicules dans le monde entier. Grâce à sa plateforme omnicanale, la société facilite les transactions pour ses clients, principalement dans les secteurs de l'automobile, de la construction et du transport commercial. Elle sert également des clients dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des ressources naturelles, ainsi que des entités gouvernementales. Ses clients sont principalement des compagnies d'assurance automobile, ainsi que des utilisateurs finaux, des concessionnaires, des propriétaires de flottes et des fabricants d'équipements d'origine (OEM) de biens et de véhicules commerciaux. La société fournit également à ses clients des services de marché à valeur ajoutée, des solutions technologiques pour le marchandisage des véhicules, des plateformes pour la gestion du cycle de vie des actifs et une plateforme de renseignements sur les données du marché afin d'aider les clients à prendre des décisions commerciales plus éclairées. L'entreprise est présente aux États-Unis, au Canada et en Europe.