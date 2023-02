Ko-Yen Lin démissionne du conseil d'administration de RBB Bancorp et de la Royal Business Bank, à compter du 1er mars 2023

Le 15 février 2023, M. Ko-Yen Lin a démissionné du conseil d'administration de RBB Bancorp et de sa filiale en propriété exclusive, la Banque Royale d'Affaires (collectivement, l'oCompanyo), à compter du 1er mars 2023. M. Lin a également démissionné de ses postes au sein du comité des prêts aux administrateurs, du comité de la loi sur le réinvestissement communautaire et du comité de l'actif et du passif de la société, ainsi que des conseils d'administration de RBB Asset Management Company et de FAIB Capital Corp, filiales de RBB Bancorp.