RBB Bancorp a annoncé la nomination de Mme Diana Hanson au poste de première vice-présidente et directrice de la comptabilité de RBB Bancorp à compter du 17 juin 2024. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, Mme Hanson apporte une grande richesse de connaissances en tant que chef comptable et contrôleur de gestion dans diverses institutions financières. Son leadership et son expertise en matière de comptabilité technique, d'information financière, d'opérations comptables et de contrôle interne de l'information financière seront bénéfiques à la société.

Avant de rejoindre la société, Mme Hanson a occupé les postes de vice-présidente principale, directrice de la comptabilité et contrôleuse de gestion chez Banc of California Inc. pendant trois ans ; vice-présidente principale et directrice de la comptabilité chez First Choice Bancorp et First Choice Bank pendant trois ans ; vice-présidente principale et directrice de la politique comptable, contrôleuse de division et responsable SOX chez Pacific Western Bank pendant sept ans, ainsi que divers autres postes de direction dans le secteur de la banque de proximité. Mme Hanson est CPA (inactive) et a commencé sa carrière en tant qu'auditrice chez Deloitte and Touche à Chicago (Illinois). Elle est titulaire d'une licence en comptabilité du Babson College à Wellesley (Massachusetts).