RBB Bancorp est une société holding financière. L'activité principale de RBB Bancorp est de servir ses filiales, notamment Royal Business Bank (la banque) et RBB Asset Management Company (RAM). La banque fournit des services bancaires aux entreprises des communautés asiatiques-américaines. Les services spécifiques comprennent les dépôts à distance, les services bancaires en ligne, les services bancaires mobiles, les prêts immobiliers aux entreprises et aux investisseurs, les prêts aux entreprises et les lignes de crédit, les prêts 7A et 504 de la Small Business Administration (SBA), les prêts hypothécaires, le financement du commerce et une gamme de comptes de dépôt. La banque exploite environ 24 agences réparties dans deux régions distinctes : la région Ouest, avec des agences dans le comté de Los Angeles (Californie), le comté d'Orange (Californie), le comté de Ventura (Californie), le comté de Clark (Nevada) et Honolulu (Hawaï) ; et la région Est, avec des agences à Manhattan, Brooklyn et Queens (New York), Chicago (Illinois) et Edison (New Jersey). Elle exploite deux agences dans le comté de Ventura, en Californie, à Westlake Village et à Oxnard.

Secteur Banques