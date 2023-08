RBC Bearings Incorporated est un fabricant et un distributeur de roulements de précision, de composants et de systèmes essentiels pour les secteurs de l'industrie, de la défense et de l'aérospatiale. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Aérospatiale/Défense et Industrie. Les produits de la société comprennent des paliers lisses, des roulements à rouleaux, des roulements à billes, des roulements montés, des engrenages fermés, des composants de contrôle de mouvement et des composants techniques. Ses paliers lisses sont principalement utilisés pour rectifier les désalignements inévitables dans divers composants mécaniques, tels que les commandes d'avions, les rotors d'hélicoptères ou les équipements lourds d'exploitation minière et de construction. Ses roulements à rouleaux sont des produits antifriction qui utilisent des éléments roulants cylindriques. Ses roulements à rouleaux comprennent des roulements à rouleaux coniques, des roulements à aiguilles, des galets de roulement à aiguilles et des galets de came. Ses composants techniques sont principalement des systèmes hydrauliques et des vannes, des fixations, des composants mécaniques de précision et des pinces de serrage pour machines-outils.

Secteur Machines et équipements industriels