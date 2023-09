RBG Holdings plc est une société de services professionnels basée au Royaume-Uni. Les activités de la société comprennent Rosenblatt, Memery Crystal et Convex Capital Limited (Convex Capital). Rosenblatt fournit une gamme de services juridiques à sa clientèle diversifiée, qui comprend des entreprises, des banques, des entrepreneurs et des particuliers. Memery Crystal offre des services juridiques dans une série de domaines, tels que le droit des sociétés (y compris une offre de financement des entreprises), l'immobilier, le droit commercial, la propriété intellectuelle et la technologie (CIPT), la banque et la finance, la fiscalité et la structuration du patrimoine, ainsi que l'emploi. Memery Crystal offre un service dirigé par des partenaires à un éventail de clients, allant des sociétés multinationales aux institutions financières, en passant par les entreprises gérées par leurs propriétaires et les entrepreneurs individuels. Convex Capital est un cabinet de financement d'entreprises basé à Manchester. Convex Capital s'attache à aider les entreprises, en particulier les entreprises gérées par leur propriétaire et les entreprises entrepreneuriales, à réaliser leur valeur en les vendant à de grandes sociétés.