RBG Holdings PLC - société de services juridiques et professionnels basée à Londres - déclare que l'amélioration attendue des activités de la division des services juridiques ne s'est pas matérialisée au cours du second semestre, les activités étant globalement conformes à celles du premier semestre. En particulier, Memery Crystal a été touché par le manque d'activité sur les marchés de l'immobilier commercial et des capitaux propres, les transactions prévues pour le quatrième trimestre ayant été retardées ou annulées.

Le chiffre d'affaires de 2023 devrait être "légèrement inférieur" aux attentes du marché de 42 millions de livres sterling, à 41,9 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 49,8 millions de livres sterling de 2022. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait s'élever à 4 millions de livres sterling, contre 15,8 millions de livres sterling en 2022. Néanmoins, il note qu'il y a des "signes précoces de reprise" pour l'avenir et s'attend à un chiffre d'affaires et un bénéfice plus élevés en 2024.

La présidente non exécutive Marianne Ismail déclare : "Le conseil d'administration reconnaît que [2023] a été une année de transition importante et décevante pour les actionnaires. Néanmoins, le conseil est convaincu que l'entreprise aborde [2024] sur une base nettement plus solide qu'au début de cette année."

Malgré cela, M. Ismail prévoit que les recettes et les bénéfices ne seront que "légèrement supérieurs" en 2024.

"La poursuite de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle du groupe, l'augmentation des marges et la génération de liquidités sont les principales priorités du conseil d'administration et de l'équipe de direction pour l'avenir", déclare le président.

Cours actuel de l'action : 11,07 pence, en baisse de 33 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 82 %.

