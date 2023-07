RBG Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit une gamme de services juridiques et professionnels, y compris la gestion et le financement de projets de litiges. Les secteurs de la société comprennent les services juridiques, le financement des litiges et les autres services professionnels. Les filiales de la société comprennent Rosenblatt Limited, Convex Group (Holdings) Limited et Convex Capital Limited. Rosenblatt Limited fournit une gamme de services juridiques à une clientèle diversifiée, qui comprend des entreprises, des banques, des entrepreneurs et des particuliers. Convex Capital Limited (Convex) fournit des conseils en matière de fusions et acquisitions (F&A), uniquement du côté vendeur, à des entrepreneurs du Royaume-Uni (RU), des États-Unis (US) et d'Europe. Convex a pour objectif d'aider les entreprises, en particulier les entreprises gérées par leur propriétaire et les entrepreneurs, à réaliser leur valeur.