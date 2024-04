(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

RBG Holdings PLC - Société de services juridiques et professionnels basée à Londres - Vente de l'activité et de certains actifs de Convex Capital, une boutique de fusions et acquisitions côté vente, à K&S 1 Ltd, par le biais d'un rachat par les cadres. La direction de Convex rachète l'entreprise pour un montant maximum de 2,6 millions de livres sterling, dont 2 millions de livres sterling en numéraire. RBG ajoute : "La cession s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à réduire son profil de risque et à se recentrer et investir dans les activités de services juridiques établies de RBG - Rosenblatt et Memery Crystal - où le conseil d'administration estime pouvoir maximiser les profits. Ian Rosenblatt, vice-président et directeur exécutif, quittera le conseil d'administration immédiatement après la conclusion de l'opération. RBG ajoute : "Ian est l'actionnaire le plus important du groupe et celui qui génère le plus de revenus. Il lui reste environ quatre ans à courir sur ses clauses restrictives et il est pleinement engagé dans le groupe."

Nexteq PLC - Fournisseur de produits technologiques pour les industries du jeu et de la diffusion, basé à Cambridge - Demande l'approbation des actionnaires pour avoir l'autorisation de procéder au rachat de 6,7 millions d'actions, soit 10 % du capital social émis. "Le conseil d'administration a conclu qu'il souhaitait disposer de la flexibilité nécessaire pour utiliser l'autorisation de rachat proposée dans des circonstances qu'il juge être dans le meilleur intérêt de l'entreprise", ajoute Nexteq, qui dispose d'un solide solde de trésorerie qui devrait augmenter.

Camellia PLC - société de services agricoles et d'ingénierie - déclare que certains développements ont "impacté" le calendrier de la vente de la participation dans BF&M. En juin de l'année dernière, elle a accepté de vendre la totalité de sa participation de 37% dans BF&M à Bermuda Life Insurance Co Ltd, une filiale d'Argus Group Holdings Ltd, pour un montant de 100 millions de dollars. Le conseil d'administration de BF&M a mis en place un accord sur les droits des actionnaires après l'annonce de juin, dans le but de servir de "pilule empoisonnée" pour décourager un actionnaire d'acquérir "une participation de plus de 15% sans le consentement de BF&M". Camellia ajoute : "Cet accord sur les droits des actionnaires a depuis été supprimé. Toutefois, BF&M a ensuite annoncé séparément un partenariat avec Equilibria Capital Management Limited (principal actionnaire d'Argus)." Dans le cadre de ce partenariat, Equilibria accorderait à BF&M une option exclusive pour acquérir une participation d'environ 14 % dans Argus. Dans le cadre de cet accord, BF&M s'est également engagé à "investir de manière significative dans un fonds d'investissement dédié d'Equilibria". Ce fonds inclurait "comme investissement initial" une participation d'un peu moins de 16 % dans Argus. Camellia ajoute : "Ces développements ont eu un impact sur le calendrier prévu pour les approbations réglementaires de la vente. Bien qu'un certain nombre d'autorisations réglementaires et fiscales requises aient été obtenues, certaines autorisations clés restent en suspens et nous les attendons désormais pour le deuxième trimestre 2024."

Live Co Group PLC - société d'événements en direct, de divertissement et d'événements sportifs basée à Surrey, Angleterre - Signature de conditions non contraignantes avec l'un des deux principaux investisseurs potentiels. Passe maintenant à l'étape suivante de la due diligence mutuelle. Elle dit avoir récemment signé un contrat de spectacle Brick Live pour Animal Paradise Mini avec le centre commercial Grand Arcade à Cambridge. "D'autres contrats sont également en cours de signature", ajoute l'entreprise.

SuperSeed Capital Ltd - fonds de capital-risque qui soutient les entreprises technologiques en phase de démarrage - Émission de 150 000 billets de prêt convertibles à SuperSeed Ventures pour un prix de souscription de 150 000 GBP.

Doric Nimrod Air Three Ltd - société d'investissement basée à Guernesey et spécialisée dans la location et la revente d'avions - La filiale DNA Alpha Ltd l'informe qu'Emirates exerce l'option lui permettant de livrer un Airbus SE A380-861 en "état minimum", c'est-à-dire en demi-vie, au lieu de l'état en pleine vie. Dans le domaine du financement aéronautique, on parle de demi-vie lorsqu'un appareil se trouve entre deux opérations de maintenance majeures de son cycle. Si l'avion est restitué à DNA Alpha, Emirates lui versera une somme de 12 millions d'USD, en plus d'une compensation monétaire "normale".

Maven Income & Growth VCT 3 PLC - venture capital trust - Souscriptions reçues à ce jour dans le cadre d'une levée de fonds approchant l'objectif initial de 5 millions de livres sterling. Il sera fait usage de la facilité de surallocation.

Pantheon Resources PLC - société pétrolière et gazière axée sur le développement des champs Ahpun et Kodiak, à terre aux États-Unis - Commande de rapports d'experts indépendants à Cawley Gillespie & Associates et Lee Keeling & Associates. "Les rapports complets, attendus prochainement, font partie intégrante des discussions sur le financement", ajoute le communiqué. Les rapports portent sur la zone peu profonde d'Ahpun Topsets et sur la zone plus profonde d'Alkaid. En outre, la société indique qu'elle est en pourparlers avec Alaska Gasline Development Corp pour un contrat d'achat de gaz naturel pouvant aller jusqu'à 500 millions de pieds cubes par jour. Frank Richards, président de l'AGDC, a déclaré : "L'Alaska est confronté à une crise énergétique et l'AGDC étudie toutes les options possibles pour assurer un nouvel approvisionnement énergétique abordable, fiable et à long terme. L'accord proposé prévoit une quantité de gaz plus que suffisante pour répondre aux besoins énergétiques de l'Alaska, ce gaz a une très faible teneur en dioxyde de carbone, ce qui élimine la nécessité de coûts de traitement supplémentaires, et les champs de Pantheon sont commodément situés directement le long de l'itinéraire du gazoduc Alaska LNG".

Mosman Oil & Gas Ltd - société d'exploration, de développement et de production pétrolière ayant des projets aux États-Unis et en Australie - L'accord d'exploitation avec Greenvale Energy, qui pourrait permettre à la société cotée à Sydney d'acquérir une participation de 75 % dans le gisement EP 145, n'a pas encore été finalisé, dans l'attente de l'approbation ministérielle. Greenvale obtiendra cette participation en finançant l'acquisition de données sismiques et le forage d'un puits, pour un montant maximum de 5,5 millions de dollars australiens, soit environ 2,8 millions de livres sterling. Mosman détient actuellement la totalité du projet australien. Mosman ajoute : "Deux puits ont été forés dans l'EP 145 dans les années 1980. Ils ont tous deux rencontré des hydrocarbures, mais n'ont pas été testés pour l'hydrogène ou l'hélium, qui n'ont été identifiés dans le bassin qu'au milieu des années 2000. Les puits qui ont été testés pour l'hélium ont démontré une teneur significative en hélium à différents niveaux structuraux".

Kodal Minerals PLC - Explorateur et développeur de minéraux centré sur l'Afrique de l'Ouest - Scelle un accord pour mettre fin au droit de premier refus avec Suay Chin International pour l'actif de lithium de Bougouni au Mali. Suay Chin, dans le cadre de son investissement initial dans Kodal en 2017, avait des droits sur plus de 80% du spodumène produit à Bougouni. En novembre, un accord a été conclu qui a vu Hainan Mining Group et Kodal convenir d'un pacte de développement pour Kodal. Cela signifie que Hainan a pris une participation de 51 % dans la coentreprise de Bougouni, Kodal Mining UK Ltd, Kodal Minerals détenant le reste. Kodal avait accordé à Hainan des droits sur 20 % du concentré de spodumène qui serait produit à partir de l'actif et s'était engagé à travailler avec Hainan pour "obtenir la libération du droit de préemption de Suay Chin". "KMUK a maintenant finalisé les négociations avec Suay Chin pour libérer le droit de premier refus sur le concentré de spodumène en échange d'un paiement de résiliation en deux étapes d'un montant total de 14 millions d'USD à payer par KMUK en deux versements", déclare Kodal. "Cela permet à Kodal et KMUK d'entamer des négociations avec le groupe Hainan afin de finaliser un accord d'achat avec Hainan pour 100% du spodumène produit dans le cadre du projet de lithium de Bougouni".

Sound Energy PLC - licences pétrolières terrestres au Maroc - Réception d'un avis de conversion pour l'émission de 30,0 nouvelles actions à 1 pence chacune dans le cadre d'un accord de prêt convertible existant. L'emprunt, d'une valeur initiale de 2,5 millions de livres sterling, avait un capital restant dû de 250 000 livres sterling. L'émission d'actions réduit les intérêts courus dus de 300 000 GBP, avec un encours de 1,4 million de GBP.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

