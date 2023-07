RBL Bank Limited (la Banque) est une banque du secteur privé basée en Inde. La banque offre des services spécialisés dans cinq domaines d'activité : Corporate Banking (C&IB), Commercial Banking (CB), Branch and Business Banking (BBB), Retail Assets, et Treasury and Financial Markets Operations. C&IB offre un service aux entreprises et aux entités commerciales, en particulier aux grandes entreprises. CB répond aux besoins bancaires des entreprises émergentes. BBB propose une gamme complète de produits à ses clients particuliers, aux propriétaires de petites entreprises, aux Indiens non résidents (NRI), aux institutions de détail, soutenus par un système de banque électronique multicanal, y compris la banque mobile, la banque par Internet, la banque par téléphone, la banque par WhatsApp, Chat pay et les guichets automatiques bancaires (GAB). Elle sert environ 12,91 millions de clients grâce à un réseau de 517 agences, 1 166 agences de correspondants commerciaux (dont 298 points de vente) et 414 guichets automatiques répartis dans 28 États indiens et territoires de l'Union.

Secteur Banques