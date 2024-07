RBL Bank Limited est une banque du secteur privé basée en Inde. La société offre des services spécialisés dans cinq secteurs d'activité : la banque d'entreprise, la banque commerciale, la banque de détail, et les opérations de trésorerie et de marchés financiers. Les services bancaires aux entreprises comprennent les offres bancaires aux entreprises, les services bancaires aux institutions financières et aux gouvernements, la chaîne d'approvisionnement, les institutions financières inclusives, les relations avec les multinationales et la nouvelle économie. La banque commerciale comprend les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Ses services bancaires aux succursales et aux entreprises comprennent une gamme complète de produits pour ses clients de détail, les propriétaires de petites entreprises, les institutions de détail soutenues par de multiples canaux bancaires numériques, y compris les services bancaires mobiles, les services bancaires par Internet, les services bancaires par téléphone, les services bancaires par WhatsApp et les robots de conversation. Elle compte plus de 545 agences, 1 272 agences de correspondants commerciaux (dont 297 points de vente bancaires) et 395 guichets automatiques répartis dans 28 États indiens et territoires de l'Union.

Secteur Banques