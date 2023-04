LYS, la société du PDG de RC365, achète pour 2,2 millions de livres sterling d'actions

RC365 Holding PLC - société londonienne spécialisée dans les solutions de passerelles de paiement et les services d'assistance et de sécurité informatiques - LYS Ltd, société détenue à 100 % par Chi Kit Law, directeur général, vend 11 millions d'actions, au prix de 20 pence l'unité, pour une valeur de 2,2 millions de livres sterling. LYS Ltd détient désormais 64 millions d'actions, soit 50,98 % du capital social émis.

Cours actuel de l'action : 20,00 pence, en baisse de 11 % vendredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 33 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.