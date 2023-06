RC365 Holding PLC est une société holding basée au Royaume-Uni. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Regal Crown Technology Limited, est un fournisseur de services de solutions fintech en Chine et à Hong Kong. Ses secteurs d'activité comprennent les solutions de passerelle de paiement (en ligne et hors ligne), les services de soutien et de sécurité informatique, CatchAR et Maid-maid Matching. Ses solutions de passerelle de paiement (en ligne et hors ligne) fournissent un service de passerelle de paiement décroché facilitant les besoins bancaires croissants de la communauté asiatique en matière de services de paiement transfrontaliers. Les services d'assistance informatique et de sécurité fournissent à ses clients des services d'assistance technique informatique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des services de consultation en matière de cybersécurité et des services d'assistance pour les portails. CatchAR est une application mobile développée en interne pour Android et iOS, qui offre aux clients d'entreprises telles que la restauration et le divertissement, qui s'adressent à un grand nombre de consommateurs, une plateforme pour promouvoir leurs services et leur marque grâce à ses systèmes de réalité augmentée et de réalité visuelle.