RC365 Holding PLC - Société basée à Londres spécialisée dans les solutions de passerelles de paiement et les services de support informatique - Sa filiale de Hong Kong Regal Crown Technology Ltd signe un accord de développement de point de vente mobile avec Cooper Technology Sdn Bhd pour la mise à jour du programme mPOS existant de Regal Crown. "Un mPOS est un point de vente portable, tel qu'un smartphone ou une tablette, qui fonctionne comme une caisse enregistreuse. Il est généralement relié au matériel traditionnel, comme les distributeurs de cartes de crédit et les imprimantes de reçus, et fonctionne sur la technologie du nuage, ce qui signifie que les données peuvent être consultées n'importe où et n'importe quand", précise le communiqué. La contrepartie à payer est de 1,0 million de HKD, soit environ 99 000 GBP. Regal Crown prévoit de générer des revenus au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024.

GSTechnologies Ltd - société de solutions informatiques basée à Milton Keynes, Angleterre - rachète PAYPT Finance Ltd, une société canadienne titulaire d'une licence d'entreprise de services monétaires au Canada. L'acquisition est soumise à l'approbation du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. La licence d'entreprise de services monétaires détenue par PAYPT englobe une gamme d'activités financières, y compris les opérations de change, les opérations sur crypto-actifs, les services de transfert d'argent et les autorisations d'émission de cartes de débit et d'IBAN. Elle prévoit de renommer PAYPT en Angra Global Ltd, signifiant ainsi son intention stratégique pour la transformation d'Angra en une néobanque axée sur le B2B. Si le projet est mené à bien, Angra combinera sa société de services de change et de paiement basée au Royaume-Uni, Angra Ltd, ouvrant ainsi la voie au lancement d'un service de porte-monnaie électronique multidevises. "Ce service permettra aux clients d'Angra de stocker leurs fonds en toute sécurité sur les comptes professionnels d'Angra Global et de faciliter les conversions de devises et les transferts de fonds en toute transparence grâce aux partenariats bancaires établis et fiables d'Angra, à l'instar d'un compte bancaire professionnel conventionnel", explique l'entreprise.

Vp PLC - Société de location de matériel basée à Harrogate - déclare qu'au Royaume-Uni, elle a connu des niveaux de demande variables sur l'ensemble des marchés qu'elle dessert. Le secteur des infrastructures, y compris l'eau, la transmission et le rail en particulier, est resté favorable, mais il y a eu un ralentissement dans la construction de maisons. Pour ce qui est de l'avenir, Vp conserve une situation financière solide et d'excellents antécédents en matière d'exécution. Malgré les vents contraires du marché et les hausses des taux d'intérêt, nous continuons à voir des opportunités et nous nous attendons à ce que les performances de l'exercice en cours soient conformes aux attentes du conseil d'administration.

Nexteq PLC - Fournisseur de produits technologiques pour les industries du jeu et de la diffusion, basé à Cambridge, anciennement connu sous le nom de Quixant PLC - déclare que les activités du premier semestre ont été "robustes". Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % pour atteindre 56,3 millions de dollars. La société déclare avoir continué à observer un redressement des marges brutes au cours du premier semestre de l'année. Au 30 juin, la société disposait d'une trésorerie nette de 18,5 millions d'USD, soit une hausse de 43 % par rapport aux 12,9 millions d'USD enregistrés au 31 décembre. En ce qui concerne l'avenir, l'amélioration des marges d'exploitation observée au cours du premier semestre devrait se traduire par un bénéfice avant impôt ajusté conforme aux attentes du marché de 12,4 millions USD pour l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires devrait être globalement conforme à celui de l'année précédente. En 2022, la société a enregistré un bénéfice avant impôts de 8,8 millions USD et des recettes de 119,9 millions USD. Elle prévoit d'annoncer ses résultats pour le semestre clos le 30 juin le 6 septembre.

Fonix Mobile PLC - Plate-forme de paiement et de messagerie mobile basée à Londres - déclare que les revenus et les bénéfices ont augmenté au cours de son exercice financier clos le 30 juin et a terminé l'année en dépassant légèrement les attentes du marché. Le bénéfice brut a augmenté de 14 % pour atteindre 15,1 millions de livres sterling, contre 13,2 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a augmenté de 13 %, passant de 10,3 millions de livres sterling à 11,6 millions de livres sterling. La société prévoit de verser un dividende final plus élevé en novembre, conformément à sa politique de dividende progressif qui consiste à verser au moins 75 % du bénéfice ajusté par action. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise se dit confiante quant au potentiel de croissance pour l'exercice 2024, en raison des "niveaux élevés de revenus récurrents, d'un taux d'exécution élevé à l'aube du nouvel exercice, des récents contrats de niveau 1 au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que d'une réserve croissante de clients potentiels dans tous les secteurs et sur tous les marchés."

Pendragon PLC - Détaillant automobile basé à Nottingham, Angleterre - Prévoit une augmentation de 9% du bénéfice avant impôts sous-jacent à 36,5 millions de livres sterling au premier semestre 2023, contre 33,5 millions de livres sterling. La division automobile britannique a réalisé de bonnes performances au cours du semestre. Il indique également que Pinewood, l'entreprise de logiciels de gestion des concessionnaires de la société, et Pendragon Vehicle Management, l'entreprise de location de la société, ont également enregistré de bonnes performances au cours du premier semestre. Il note que ces performances ont "plus que compensé" la pression sur les coûts d'environ 15 millions de livres sterling due à l'impact combiné de l'inflation des coûts et de la hausse des taux d'intérêt. Pour ce qui est de l'avenir, le groupe reste conscient de l'influence que l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt ont sur le moral des consommateurs, ces facteurs pouvant avoir un impact sur la demande au cours du second semestre. Elle continue également de s'attendre à ce que le bénéfice avant impôt sous-jacent du groupe soit conforme à ses attentes.

Alumasc Group PLC - Fournisseur de produits de construction et d'ingénierie basé à Kettering, en Angleterre - prévoit d'annoncer des revenus provenant des activités poursuivies d'environ 89 millions de livres sterling pour l'exercice financier se terminant le 30 juin, en ligne avec l'année précédente et un bénéfice avant impôt sous-jacent en ligne avec les attentes du conseil d'administration et du marché. En ce qui concerne l'avenir, le groupe prévoit des vents contraires persistants au niveau de la demande pour le reste de l'année civile 2023, bien qu'il affirme que ces vents devraient être partiellement atténués par les contributions des projets outre-mer retardés, qui devraient maintenant commencer plus tard dans l'année. "Le conseil d'administration reste confiant dans les perspectives à moyen et long terme du groupe sur ses marchés finaux commerciaux et continue d'investir dans les ventes et le service à la clientèle, la capacité de développement de produits et les projets d'efficacité opérationnelle", ajoute-t-il.

