SOMMAIRE DES RÉSULTATS : Cellular Goods et British Honey subissent une perte élargie

British Honey Co PLC - Producteur de spiritueux et de miel basé à Buckinghamshire - Pour les six mois qui se sont terminés le 30 juin, le chiffre d'affaires reste à peu près à 3,0 millions GBP, en ligne avec l'année précédente. La perte d'exploitation du premier semestre se creuse pour atteindre 2,0 millions GBP, contre 1,3 million GBP. La perte avant impôts se creuse à 2,0 millions de GBP, contre 1,4 million de GBP l'année précédente, les frais administratifs passant de 2,8 millions de GBP à 3,2 millions de GBP. L'entreprise ajoute qu'elle a rétabli sa cotation à l'Aquis Exchange, ce qui a pris effet aujourd'hui. Les actions avaient été suspendues en juillet en raison de résultats tardifs. Pour ce qui est de l'avenir, la société affirme qu'elle maintient des perspectives positives pour l'entreprise, au-delà de son besoin de fonds de roulement à court terme, qui est couvert par le soutien d'un actionnaire important. Dans l'ensemble, "l'activité de marque blanche de l'entreprise continue de stimuler les ventes et une nouvelle mise à jour du commerce est prévue au début de la nouvelle année, après l'importante période commerciale de Noël", ajoute-t-elle.

Kodal Minerals PLC - société d'exploration et de développement miniers axée sur les actifs lithium et or en Afrique de l'Ouest - N'affiche aucun revenu pour les six mois se terminant le 30 septembre, comme l'année précédente. La perte avant impôts se creuse pour passer de 373 264 GBP à 490 856 GBP, les frais administratifs passant de 226 153 GBP l'année précédente à 368 850 GBP. La société déclare qu'elle a continué à rechercher et à examiner les possibilités d'accélérer le développement du projet Bougouni afin de pouvoir "profiter de l'environnement de prix élevés à court terme sur le marché du lithium".

Online Blockchain PLC - Société de recherche et de développement de blockchain basée à Ongar, en Angleterre. Elle passe à une perte annuelle, affirmant que son investissement majeur ADVFN PLC souffre d'une "longue période d'incertitude et de changement". Elle enregistre 107 000 GBP de recettes pour l'exercice clos le 30 juin, contre 65 000 GBP l'année précédente. Cependant, elle passe d'un bénéfice de 25 000 GBP à une perte avant impôts de 1,1 million GBP. Ceci est principalement dû aux autres dépenses administratives de 948 000 GBP, en hausse par rapport aux 425 000 GBP de l'année précédente. La perte d'exploitation se creuse pour passer de 241 000 GBP à 841 000 GBP.

RC365 Holding PLC - société axée sur les solutions de passerelles de paiement et les services d'assistance et de sécurité informatiques - Affiche un revenu de 7,9 millions HKD, soit 841 039 GBP, pour le semestre clos le 30 septembre, en forte hausse par rapport aux 2,7 millions HKD de l'année précédente. Passe d'un bénéfice de 500 712 HKD à une perte avant impôts de 3,0 millions HKD, car son coût des ventes s'élève à 5,5 millions HKD, contre aucun l'année précédente. Pour l'avenir, elle déclare "explorer activement un certain nombre d'opportunités en formant différents types de relations commerciales avec des entreprises situées au Royaume-Uni, à Singapour et à Hong Kong".

Cellular Goods PLC - Société londonienne de produits de consommation à base de cannabinoïdes - Affiche un revenu de 28 904 GBP pour l'exercice terminé le 31 août, comparativement à aucun l'année précédente. La perte avant impôt se creuse toutefois, passant de 3,3 millions de GBP à 6,0 millions de GBP, les frais administratifs ayant également augmenté, passant de 3,3 millions de GBP l'année précédente à 6,0 millions de GBP. Selon la société, la perte "reflète des coûts d'exploitation plus élevés dus à la montée en puissance des opérations commerciales, à l'investissement dans le marketing et la construction de la marque, ainsi que l'impact de ventes de produits plus lentes que prévu en raison de conditions industrielles et réglementaires difficiles". Pour ce qui est de l'avenir, la société déclare que le commerce au cours du premier trimestre de l'exercice 2023 s'est "amélioré de manière significative à partir d'une base faible et la société a connu trois mois consécutifs de croissance séquentielle des revenus au cours de cette période et, par conséquent, le conseil envisage l'avenir avec un optimisme prudent".

