RCI Hospitality Holdings, Inc. est une société holding qui opère par l'intermédiaire de ses filiales. La société exerce diverses activités dans le domaine de l'hôtellerie et des activités connexes. Toutes les activités de services et de gestion de la société sont menées par ses filiales, y compris RCI Management Services, Inc. Elle exploite un total de 70 établissements qui proposent des spectacles pour adultes en direct, dont deux sont en cours de rénovation/remodelage, et/ou des activités de restauration et de bar, dont un food hall. Elle exploite également une société de communication commerciale au service de l'industrie des boîtes de nuit pour adultes, qui pèse plusieurs milliards de dollars. La société compte trois segments : Nightclubs, Bombshells et Autres. Son portefeuille de boîtes de nuit comprend une variété de marques et de formats qui ciblent différentes catégories de clients. Ses boîtes de nuit sont situées dans tout le pays, notamment à New York, Chicago et Dallas-Fort Worth. Bombshells Restaurant & Bar est une chaîne de restauration décontractée à thème militaire qui met l'accent sur le sport et le divertissement.

Secteur Restaurants et bars