RCI Hospitality Holdings, Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, exerce diverses activités dans le domaine de l'hôtellerie et d'autres activités. Ses secteurs comprennent les Nightclubs, Bombshells et Autres. Le segment Nightclubs exploite des boîtes de nuit pour adultes sous plusieurs marques, telles que Rick's Cabaret, Jaguars Club, Tootsie's Cabaret, XTC Cabaret, Club Onyx, Hoops Cabaret and Sports Bar, Scarlett's Cabaret, Temptations Adult Cabaret, Foxy's Cabaret, Vivid Cabaret, Cabaret East et Silver City Cabaret, entre autres. Ce segment exploite également un club de danse sous la marque Studio 80. Le segment Bombshells possède et exploite des restaurants et des bars sportifs à Houston, Dallas, Austin, Spring, Pearland, Tomball et Katy, au Texas, sous la marque Bombshells Restaurant & Bar. Le secteur Autres possède une division média (Media Group), notamment le magazine professionnel desservant l'industrie des boîtes de nuit pour adultes et l'industrie des produits de détail pour adultes. Elle possède également une propriété de 2,6 acres au 4920-5000 Mark IV Parkwa.

Secteur Restaurants et bars