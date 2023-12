RCM Technologies, Inc. est un fournisseur de solutions commerciales et technologiques par le déploiement de services d'ingénierie, de soins de santé spécialisés et de technologies de l'information. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Soins de santé spécialisés, Ingénierie et Sciences de la vie et services de technologie de l'information (LS&IT). Le secteur des soins de santé spécialisés propose des solutions de recrutement de professionnels de la santé, principalement des professionnels de la gestion de l'information sanitaire, des infirmières, des paraprofessionnels, des médecins et divers thérapeutes. Le secteur de l'ingénierie fournit des services d'ingénierie et de conception, de rédaction technique et de documentation numérique sur les marchés de la marine, des locomotives, du transport et de l'aérospatiale, ainsi que des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (EPC), et des services de gestion de la demande et de conservation de l'énergie. Le segment LS&IT propose des solutions d'entreprise, des services d'application, des solutions d'infrastructure, des solutions pour les sciences de la vie et d'autres offres verticales spécifiques.

Secteur Construction et ingénierie