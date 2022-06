Le tribunal italien tranche en faveur de Blackstone dans le litige immobilier de RCS

Données financières EUR USD CA 2022 878 M 939 M - Résultat net 2022 - - - Dette nette 2022 101 M 108 M - PER 2022 7,26x Rendement 2022 8,57% Capitalisation 362 M 387 M - VE / CA 2022 0,53x VE / CA 2023 0,46x Nbr Employés 2 864 Flottant 14,2% Graphique RCS MEDIAGROUP S.P.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique RCS MEDIAGROUP S.P.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 0,70 € Objectif de cours Moyen 0,90 € Ecart / Objectif Moyen 28,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Urbano Roberto Cairo Chairman & Chief Executive Officer Andrea Liso Director-Group Procurement & Operations Diego della Valle Independent Non-Executive Director Stefania Petruccioli Independent Non-Executive Director Alessandra Dalmonte Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) RCS MEDIAGROUP S.P.A. -20.90% 387 INFORMA PLC 6.66% 9 969 PEARSON PLC 22.21% 6 982 SCHIBSTED ASA -46.87% 4 155 LAGARDÈRE S.A. 2.71% 3 749 KADOKAWA CORPORATION -6.31% 2 951