Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup SpA (RCS MediaGroup SpA) est une société holding basée en Italie et active dans l'édition multimédia. Elle est impliquée dans l'édition de journaux quotidiens, de magazines et de livres, ainsi que dans la radiodiffusion et la télédiffusion (TV). Elle est également active dans le secteur de la vente et de la distribution de publicité. Ses titres de presse comprennent Corriere della Sera et La Gazzetta dello Sport en Italie et El Mundo, Marca et Expansion en Espagne. Parmi les magazines publiés par l'entreprise, on peut citer Amica, Style Magazine, Dove, Oggi, A, Il Mondo, Telva, Marca Motor, Actualidad Economica, Golf Digest et Siete Leguas, entre autres. Les chaînes de télévision de la société comprennent notamment Lei, Dove, Canal 13 et Veo7. La société exerce ses activités dans le domaine de l'édition de livres sous diverses marques, notamment Fabbri, Bompiani, Rizzoli, Sonzogno et Lizard, et avec un certain nombre de maisons d'édition. L'actionnaire principal de la société est Cairo Communication SpA.

Secteur Edition