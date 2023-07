(Alliance News) - RCS MediaGroup Spa a annoncé lundi avoir clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice net de 30,3 millions d'euros, en hausse par rapport aux 24,2 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Le bénéfice net a augmenté malgré des revenus en baisse à 439,2 millions d'euros contre 445,7 millions d'euros, avec des revenus publicitaires du premier semestre s'élevant à 179,4 millions d'euros contre 175,1 millions d'euros au premier semestre 2022. Le total des recettes publicitaires provenant des médias en ligne s'est élevé à 67,7 millions d'euros, soit environ 38 % du total des recettes publicitaires.

Les recettes d'édition et de diffusion se sont élevées à 165,5 millions d'euros, contre 178,5 millions d'euros au premier semestre 2022, et ont diminué de 13 millions d'euros en raison d'une baisse de 6,5 millions d'euros des recettes collatérales et des recettes de diffusion imprimée, partiellement compensée par la croissance des recettes d'abonnements numériques. Les autres revenus ont augmenté de 2,2 millions d'euros à 94,3 millions d'euros.

L'Ebitda est passé de 60,6 millions d'euros à 70,5 millions d'euros, tandis que le chiffre avant les dépenses non récurrentes a légèrement diminué, passant de 71,9 millions d'euros à 71,1 millions d'euros.

Le bénéfice d'exploitation est passé de 35,8 millions d'euros à 44,9 millions d'euros.

Au 30 juin, la dette nette s'élevait à 69,4 millions d'euros, contre 31,6 millions d'euros au 31 décembre 2022. Ce changement est principalement dû à des décaissements pour la distribution de dividendes pour environ 31 millions d'euros et pour des investissements techniques et des charges non récurrentes pour environ 13 millions d'euros, partiellement compensés par la contribution positive des opérations typiques pour environ 6 millions d'euros, qui a été affectée par les délais actuels de recouvrement des crédits d'impôt prévus en faveur du secteur de l'édition - au 30 juin, environ 18,5 millions d'euros étaient le crédit résiduel concernant également les années 2021 et 2022 - et par la dynamique du fonds de roulement également en raison de la saisonnalité de sa tendance.

La dette financière nette totale, qui comprend également les dettes financières pour les contrats de location conformément à la norme IFRS 16, principalement liées aux contrats de location immobilière, totalisant 135 millions d'euros au 30 juin contre 142,8 millions d'euros à la mi-2022, s'est élevée à 204,4 millions d'euros, en hausse de 30 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022.

" Compte tenu des actions déjà mises en place et de celles prévues, en l'absence d'une aggravation des conséquences imputables à la poursuite du conflit en Ukraine et à la dynamique des coûts, le groupe estime qu'il est possible de confirmer l'objectif d'atteindre des marges fortement positives en 2023, en hausse par rapport à celles réalisées en 2022, avec une génération de trésorerie au second semestre, améliorant la Situation Financière Nette en fin d'année par rapport à la fin de l'année 2022. L'évolution du conflit actuel et la situation générale de l'économie et des secteurs de référence pourraient toutefois conditionner la pleine réalisation de ces objectifs', explique la société.

L'action RCS MediaGroup est en hausse de 1,1% à 0,72 euros par action.

