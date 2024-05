RDB Rasayans Limited est un fabricant indien de sacs tissés à base de polymères et de conteneurs intermédiaires souples pour le transport en vrac (FIBC) (sacs géants). La société est engagée dans la fabrication, la fourniture, l'importation et l'exportation de sacs jumbo, de doublures de conteneurs en vrac, de sacs tissés, de tissus et autres. L'usine de la société est située à Haldia, au Bengale occidental. Les installations de production de la société sont intégrées verticalement et fabriquent des matériaux de base ainsi que des produits finis. La société dispose également de son propre laboratoire équipé d'une machine de test de charge de pointe pour les sacs géants, d'une machine de test de vieillissement des panneaux Q et de tout autre équipement de laboratoire nécessaire pour tester les sacs. Elle produit 25 millions de sacs tissés et deux millions de sacs géants par mois. La gamme de ses sacs géants a une capacité de 500 à 2000 kilogrammes (kg) et se décline en plusieurs modèles, tels que les sacs à boucles, les sacs à chicanes, les sacs FIBC circulaires, les sacs non enduits et les sacs enduits, avec différents types d'installations de levage, de remplissage et de déchargement.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier