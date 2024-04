RE Royalties Ltd. est une société canadienne spécialisée dans le financement de redevances sur les énergies renouvelables. La société se consacre principalement à l'acquisition de redevances basées sur les revenus provenant d'installations de production d'énergie renouvelable et d'autres technologies d'énergie propre en fournissant une solution de financement de redevances non dilutive à des sociétés privées et publiques de production et de développement d'énergie renouvelable et à des sociétés de technologie d'énergie propre. Elle propose des capitaux sous la forme d'un paiement en espèces ou d'un prêt, en échange d'un pourcentage des revenus futurs des projets d'exploitation. Ses solutions de financement de redevances sont conçues pour fournir aux opérateurs et aux développeurs d'énergies renouvelables la flexibilité financière nécessaire pour se développer sans avoir recours à la dilution, à la vente d'actifs ou à des clauses restrictives d'endettement. La société détient plus de 100 redevances sur des projets solaires, éoliens, de stockage de batteries, d'efficacité énergétique et de gaz naturel renouvelable au Canada, aux États-Unis, au Mexique et au Chili.

Secteur Services financiers aux entreprises