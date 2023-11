REA Group Ltd fournit des services immobiliers et des services liés à l'immobilier sur des sites web et des applications mobiles en Australie et en Inde. Il fournit également des outils numériques, des informations et des données pour les personnes intéressées par l'immobilier. Les segments de la société comprennent l'Australie, l'Inde et l'international. Le segment Australie comprend la publicité immobilière et en ligne et les services financiers. Le secteur de l'immobilier et de la publicité en ligne comprend l'immobilier et la publicité en ligne dans toute l'Australie et les investissements en actions de Campaign Agent Pty Ltd, Realtair Pty Limited et Managed Platforms Pty Ltd. Les services financiers comprennent les services financiers dans toute l'Australie et la participation au capital de Simpology Pty Limited. Le segment Inde comprend REA India Pte Ltd. Le segment international comprend les participations dans Move Inc. et PropertyGuru Group Ltd. L'entreprise exploite les sites web consacrés à l'immobilier résidentiel et commercial realestate.com.au et realcommercial.com.au, flatmates.com.au et le site web de recherche immobilière property.com.au.

Secteur Internet