Reabold Resources Plc est une société d'investissement pétrolière et gazière basée au Royaume-Uni qui possède un portefeuille diversifié de projets d'exploration, d'évaluation et de développement. Les segments de la société comprennent Onshore UK, Offshore UK et International. Le secteur Onshore UK comprend son investissement dans Rathlin (UK) Energy Limited (Rathlin) et sa participation directe de 16,67 % dans PEDL183. Le segment Offshore UK comprend sa participation dans les licences de la mer du Nord au Royaume-Uni. Le segment international comprend ses investissements dans Danube Petroleum Ltd, Daybreak Oil & Gas Inc. et LNEnergy Ltd. La société détient un portefeuille d'actifs d'exploration, d'évaluation et de développement, avec des intérêts dans des pays tels que le Royaume-Uni, la Roumanie, les États-Unis et l'Italie. La société est l'administrateur de trois licences d'exploration et d'évaluation en mer du Nord septentrionale et centrale du Royaume-Uni. Elle détient également plusieurs intérêts dans la zone émergente de Zechstein.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds