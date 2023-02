Reabold reçoit 3,2 millions de GBP de la vente de Corrallian

Reabold Resources PLC - société pétrolière et gazière basée à Londres avec des projets au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Roumanie - reçoit sa part de 10 millions de GBP, soit environ 3,2 millions de GBP, provenant de la vente de sa société détenue Corallian Energy Ltd à Shell UK Ltd. Le solde du paiement total de 22 millions de GBP, dont 9,5 millions de GBP à recevoir par Reabold, devrait être versé au cours de l'année 2023.

En novembre, Reabold a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la vente pour faire avancer le développement de ses actifs existants, comme le forage d'un puits horizontal clé à West Newton près de Hull en Angleterre. Elle a également déclaré qu'elle avait l'intention de distribuer une partie du produit de la vente aux actionnaires dès réception de la deuxième tranche de fonds de Shell.

Vendredi, elle a déclaré : "Le conseil d'administration a étudié activement les mécanismes légaux dont dispose la société pour la distribution prévue. Le conseil a également examiné sa capacité à effectuer une distribution partielle plus tôt, compte tenu du solde de trésorerie existant de la société et de ses réserves distribuables disponibles."

Cours actuel de l'action : 0,23 pence, en hausse de 6,6% à Londres vendredi matin

Variation sur 12 mois : + 6,6 %.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

