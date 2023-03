Avertissement sur les bénéfices de Wincanton après la perte de HMRC

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mardi.

SMALL-CAP - GAGNANTS

MJ Gleeson PLC, hausse de 4,0% à 463 pence, fourchette sur 12 mois 331p-672p. Les actions du constructeur de maisons et investisseur foncier basé à Sheffield, en Angleterre, ont progressé suite à la publication par Halifax d'une hausse des prix des maisons au Royaume-Uni. Les prix des maisons au Royaume-Uni ont augmenté de 1,1 % en février par rapport au mois précédent, après une hausse de 0,2 % en janvier par rapport à décembre. Les prix des maisons ont baissé de 1,3 % en glissement mensuel en décembre. Ils ont augmenté de 2,1 % par an en février, le taux de croissance étant inchangé par rapport aux deux mois précédents. "Les récentes réductions des taux hypothécaires, l'amélioration de la confiance des consommateurs et la résilience continue du marché du travail contribuent sans doute à stabiliser les prix", a expliqué Kim Kinnaird, directeur chez Halifax Mortgages.

SMALL-CAP - LOSERS

Wincanton PLC, baisse de 25% à 229,25p, fourchette sur 12 mois 198,2p-426,5p. Le fournisseur de services logistiques déclare avoir perdu un contrat avec HM Revenue & Customs suite à un nouvel appel d'offres. Le contrat portait sur les services logistiques destinés à soutenir les dispositions douanières britanniques dans les installations frontalières intérieures, et sera transféré d'ici juin. L'entreprise est "extrêmement déçue" par la perte de ce contrat. Elle met en garde contre un environnement externe plus difficile au cours de l'année à venir et déclare que le bénéfice avant impôts de l'exercice 2024 sera "sensiblement inférieur" au consensus du marché, qu'elle cite comme étant de 63 millions de GBP. De manière plus positive, pour l'année en cours se terminant le 31 mars, elle déclare que les activités commerciales ont été conformes aux attentes, avec une croissance des revenus d'environ 3 % et une croissance du bénéfice avant impôts supérieure à 5 %.

Reach PLC, en baisse de 7,7% à 83,7p, fourchette sur 12 mois 64,4p-203,49p. L'éditeur britannique de journaux, de magazines et de produits numériques publie des résultats annuels décevants, le chiffre d'affaires chutant de 2,3 % à 601,4 millions de GBP, contre 615,8 millions de GBP. Le bénéfice avant impôts baisse à 66,2 millions GBP, contre 73,3 millions GBP. Laisse le dividende final inchangé à 4,46p. "Les 12 prochains mois apporteront de nouveaux défis, mais nous avons prouvé au cours des dernières années que Reach est une entreprise résiliente", déclare la société.

