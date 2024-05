Reach plc est un éditeur de presse commerciale basé au Royaume-Uni. La société se concentre sur la fourniture d'un contenu qui attire l'audience de n'importe quel éditeur de presse commerciale au Royaume-Uni et en Irlande. La société est engagée dans la diffusion des dernières nouvelles, du divertissement et du sport aux communautés à travers le Royaume-Uni et l'Irlande et dans le monde entier. Elle possède plus de 120 marques nationales et régionales, imprimées et en ligne. Les marques de la société comprennent le Mirror, l'Express, le Daily Record et le Daily Star, ainsi que des marques locales comme MyLondon, BelfastLive et le Manchester Evening News, Liverpool Echo, Irish Star, OK ! magazine, WalesOnline, MyLondon et Curiously. Elle couvre un large éventail de sports, de la Premier League anglaise au football écossais, en passant par le rugby gallois, la Formule 1 et sa couverture du festival de Cheltenham. La société possède environ 129 marques, y compris des sites web et des produits imprimés, 33 livres publiés par Mirror Books et 160 podcasts actifs.

Secteur Edition