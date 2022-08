LOOT.BET, filiale de React Gaming, lance son site sous licence de l'île de Man

La licence OGRA de l'île de Man permet à la plateforme de paris esports en ligne de LOOT.BET d'étendre considérablement sa portée mondiale.

La licence offre également des possibilités accrues de solutions en marque blanche, des avantages financiers et logistiques et un environnement plus sûr pour les joueurs partout dans le monde.



MONTRÉAL, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est heureuse d'annoncer que sa filiale LOOT.BET, détenue en propriété exclusive, a lancé le 31 juillet 2022 sa plateforme de paris esports en ligne sous licence de l'île de Man. Cette nouvelle licence permettra d'étendre considérablement la portée mondiale de LOOT.BET tout en facilitant ses opérations dans ces pays.

« Ce lancement est vraiment un énorme pas en avant pour les plans d'expansion de LOOT.BET sur les marchés B2C et B2B, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming. « En plus de fournir aux joueurs les solutions de paris les plus attrayantes sur le marché, nous serons en mesure de proposer des solutions en marque blanche à un marché beaucoup plus vaste, ce qui nous permettra d'étendre la portée mondiale de LOOT.BET et de renforcer la notoriété de notre marque dans le secteur du esport. »

Dans les prochains jours, LOOT.BET prévoit transférer la majorité de ses joueurs actuels vers la licence de l'île de Man.

L'île de Man préconise les normes les plus strictes en matière de contrôle juridictionnel dans l'industrie du jeu, avec des normes éthiques extrêmement élevées pour les propriétaires et les investisseurs, ce qui explique que sa licence soit l'une des plus difficiles à obtenir. La Isle of Man Gambling Supervision Commission délivre le moins de licences par an. En outre, la licence accordée par cet organisme de réglementation présente de nombreux avantages financiers et logistiques, et permettra à React Gaming, via sa plateforme LOOT.BET, de proposer en permanence des expériences de jeu amusantes, sûres et responsables aux joueurs du monde entier.

À propos de LOOT.BET

LOOT.BET est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des paris esports, avec un accent sur les paris en direct et les jeux en ligne et le développement d'un produit exceptionnel pour ses plus de 500 000 utilisateurs enregistrés. Soutenu par une solide équipe opérationnelle et de développement de logiciels de plus de 50 employés, LOOT.BET est mondialement reconnu non seulement comme une plateforme de paris esports établie et fiable, mais aussi comme un partisan de l'industrie du esport et membre de la Commission pour l'intégrité du esport. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à LOOT.BET.

À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (anciennement connue sous le nom d'Intema Solutions Inc.) (TSXV: RGG) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles, ainsi qu'à des éventualités. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents aux activités de la Société, y compris : le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

CONTACT

REACT GAMING GROUP INC.

Leigh Hughes

1-514-861-1881

info@reactgaming.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a666dae-e5d0-483f-a744-db03e9216e80/fr