React Gaming procède au règlement des obligations restantes pour l'acquisition de LOOT.BET

MONTRÉAL, 12 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) annonce qu'elle a conclu une entente de règlement et de libération de dette en date du 9 décembre 2022 (le « Règlement de dette »), afin de régler les dettes et les obligations en cours relativement à l'acquisition précédemment annoncée de Livestream Gaming Ltd. (« Livestream »), société mère de LOOT.BET.

Selon les termes de la convention d'achat d'actions entre React Gaming et les vendeurs de Livestream (les « Vendeurs ») conclue dans le cadre de l'acquisition de Livestream, la Société a accepté d'émettre un billet garanti de reprise du vendeur de 4 000 000 $ (le « Billet ») en faveur des Vendeurs portant un intérêt de 12 % à partir de la date de tout défaut (une première tranche de 2 000 000 $ arrivant à échéance le neuvième mois suivant la date de clôture, et le solde le dix-huitième mois suivant la date de clôture). Conformément aux termes de l'entente de Règlement de dette, les parties ont convenu de régler les montants impayés en vertu du Billet et de se libérer mutuellement de leurs obligations respectives en vertu de la convention d'achat d'actions, en contrepartie de quoi la Société a accepté de payer aux Vendeurs un montant de 200 000 $ lors de la vente de tout actif de la Société, ou de la clôture d'un financement futur, et au plus tard le 9 avril 2023.

« Cette transaction est une étape importante pour React Gaming, car elle élimine toutes les obligations restantes concernant l'acquisition de LOOT.BET et améliore notre bilan. Elle nous permettra également de bénéficier pleinement de nos nouvelles initiatives sur le marché B2B, notamment avec HHRP aux Philippines et tout développement futur prévu pour cet actif prometteur, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming.

L'un des Vendeurs, Piotr Zhalau, est une « partie liée » (tel que ce terme est défini dans le Règlement multilatéral 61-101 sur la protection des détenteurs minoritaires de titres lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »)) de la Société, et par conséquent, le Règlement de dette constitue une opération entre parties liées telle que définie dans le Règlement 61-101. Le Règlement de dette est dispensé des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des montants dus à Piotr Zhalau ni la contrepartie payable à Piotr Zhalau ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles, ainsi qu'à des éventualités. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires et comprennent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la réalisation du Placement privé, au paiement des honoraires d'intermédiation dans le cadre du Placement privé, aux titres à émettre dans le cadre du Placement privé, à la clôture du Placement privé par tranches, aux juridictions en matière de vente du Placement privé, à la réalisation du Regroupement des actions, à l'envoi de la circulaire d'information et à la réception de l'approbation de la TSXV concernant le Placement privé et le Regroupement des actions. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents aux activités de la Société, y compris : le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.