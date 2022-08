React Gaming prolonge la durée de ses bons de souscription

MONTRÉAL, 29 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de croissance TSX pour prolonger la durée d'un total de 31 232 000 bons de souscription d'actions ordinaires (les « bons de souscription »), comprenant 21 225 000 bons de souscription émis dans le cadre d'un placement privé conclu le 5 mars 2021, et 10 007 000 bons de souscription émis en vertu d'une conversion automatique le 18 février 2022, dans le cadre d'un placement de reçus de souscription. La durée des bons de souscription sera prolongée comme suit :



Nombre de bons de souscription Prix d'exercice Date d'expiration initiale Nouvelle date d'expiration 21 225 000 0,265$ 5 septembre 2022 5 septembre 2023 10 007 000 0,53$ 18 février 2023 18 février 2024

Toutes les autres modalités des bons de souscription demeureront inchangées.

« Cette prolongation permettra aux investisseurs fidèles, dévoués et solidaires qui ont participé à ces deux financements, et qui ont, par le fait même, soutenu le virage majeur de React Gaming vers les secteurs du esport et du iGaming, de bénéficier du succès de la Société advenant une hausse du cours de l'action au-delà du prix d'exercice des bons de souscription, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming.

« Comme nous l'avons mentionné dans notre récent communiqué de presse sur les résultats du T2 2022, nous nous sommes engagés à faire croître nos activités dans les secteurs du esport et du iGaming, principalement par le biais de notre plateforme de paris esports en ligne LOOT.BET, ainsi que de nos filiales Compete.gg et Parabellum Esports. Ces bons de souscription pourraient représenter une source de financement supplémentaire pour les plans de croissance de React Gaming à plus long terme, » a ajouté M. Hughes.

À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.

