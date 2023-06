React Group PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui travaille dans un secteur spécialisé dans le nettoyage, la décontamination et l'hygiène, comprenant à la fois le nettoyage commercial sous contrat et les travaux spécialisés de décontamination d'urgence. Son segment comprend l'entretien contractuel, le contrat réactif et le travail ad hoc. Son activité principale comprend des régimes de nettoyage réguliers dans les services de santé, le secteur de l'éducation, sur certaines parties du réseau ferroviaire et des autoroutes ; des travaux d'urgence pour répondre aux traumatismes, aux comportements antisociaux et à d'autres incidents dangereux dans une série de secteurs, y compris le travail pour les entreprises de gestion des installations (FM), et des travaux ad hoc spécialisés, tels que le nettoyage des vides, les déversements de déchets volants, le nettoyage du guano des pigeons et les graffitis. Elle propose une gamme de services, notamment le nettoyage des conduits d'air, l'élimination des déchets cliniques, la décontamination des covides, la décontamination des scènes de crime, le nettoyage des salles de données, le nettoyage des dépôts et des entrepôts, la décontamination des centres de détention, le nettoyage des inondations et des eaux usées, etc.